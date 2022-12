Ci stiamo avvicinando sempre di più all’ultimo evento a tema videoludico di questo ricco ed entusiasmante 2022, e molti dei nuovi annunci stanno già cominciando a prendere forma. Hideo Kojima, per esempio, è un maestro quando si tratta di dover giocare coi teaser dei suoi nuovi giochi per stuzzicare la curiosità degli appassionati. Nei mesi scorsi abbiamo scoperto alcuni primi dettagli sul prossimo gioco del noto game designer, ma oggi lo stesso Kojima ha voluto darci ben tre nuovi indizi parecchio interessanti da analizzare.

Sappiamo che Hideo Kojima e il suo team sono al lavoro su qualcosa di nuovo, e se avete curiosato un po’ sui profili social del game designer avrete sicuramente notato diversi indizi che fanno pensare che, presto o tardi, ci troveremo innanzi all’annuncio di qualcosa di completamente nuovo. Ad oggi, però, non sappiamo di preciso di cosa potrebbe trattarsi; un Death Stranding 2, un prequel o addirittura la tanto vociferata nuova IP horror in collaborazione con Microsoft?

Questi sono solamente beceri rumor, ma quel che è certo è che nel prossimo gioco di Kojima Productions ci saranno star del calibro di Elle Fanning e Shioli Kutsuna. In queste ore, però, lo stesso Hideo Kojima ha pubblicato su Twitter un post molto curioso da analizzare. L’immagine mette in mostra tre loghi diversi accompagnati da un testo che recita: “Start a new journey” che possiamo tradurre in “Inizia un nuovo viaggio”.

Il loghi sembrano riprendere aspetti e tematiche familiari, soprattutto se avete imparato a conoscere e ad amare il design nei piccoli dettagli presenti in Death Stranding, perciò in molti pensano già che il tutto possa riferirsi per davvero a un nuovo capitolo della prima opera di Kojima Productions. Il logo APAC cita un tipo di assistenza automatizzata, il che fa pensare a tutti i gadget e gli esoscheletri visti nel primo Death Stranding. Il secondo logo invece presenta un ombrello, probabile riferimento a Fragile o a qualcosa che ha a che fare con lei.

Il terzo ed ultimo logo, invece, ricorda una delle creature tentacolari che ha affrontato Sam nella sua epopea. Questo è tutto per il momento, e non sappiamo dire con certezza di cosa si tratta, ma come avete visto i rimandi a Death Stranding non sarebbero così tirati. Ora non ci resta che capire dove e quando verrà annunciato il prossimo progetto di Kojima e compagnia. Molti pensano già ai prossimi TGA data l’amicizia tra Kojima a Geoff Keighley, ma non ci sentiamo di dare questa certezza con i pochi indizi che abbiamo oggi.