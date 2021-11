Il paradosso di Battlefield 2042: su Steam è tra i più odiati e giocati allo stesso tempo

Rilasciato da una manciata di giorni, Battlefield 2042, l’attesissimo FPS targato Electronic Arts, sembra non vivere un buon momento, almeno su Steam. Il capitolo pare essere già stato preso di mira dagli utenti che lo hanno bombardato di critiche sul noto sito Metacritic, ad oggi lo score è fermo su 2.3 contro un discreto 73 per quanto riguarda la critica generale.

La community si era già mostrata in disappunto nei confronti del titolo ben prima che venisse rilasciato ufficialmente, durante la beta già gli utenti si sono trovati in disappunto per alcune feature, una su tutte la esigua quantità di armi presenti: 4 fucili d’assalto, 4 SMG, 2 LMG, 3 fucili da cecchino e 3 a lunga gittata, 3 pistole e altre 3 armi speciali.

C’è un dato che comunque sta facendo riflettere, un vero e proprio paradosso se ci pensiamo. Su Steam infatti Battlefield 2042 risulta essere uno dei titoli con il rate peggiore ma, allo stesso tempo, il più giocato dagli utenti. Come già visto nella nostra recensione, l’ultima opera targata Electronic Arts non è assolutamente perfetta risultando però allo stesso tempo uno dei capitoli più divertenti dell’intero franchise. C’è ancora molto lavoro per il team che dovrà mantenere alte le aspettative con aggiornamenti costanti che porteranno ad aggiunte sempre maggiori con il passare del tempo.

Sarà dunque interessante vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni o addirittura mesi. Lo sviluppo, come ben saprete, non è stato al passo con le aspettative che si sono create attorno ma è anche sbagliato ritenerlo un pessimo titolo. Nonostante le recensioni negative su Steam, il gioco è attualmente l’ottavo più giocato, raggiungendo un picco di giocatori in contemporanea di 82.675 dal lancio. Cosa ne pensate di questo paradosso? State giocando a Battlefield 2042? Fateci sapere la vostra opinione con un commento qui sotto nella sezione dedicata.