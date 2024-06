Summer Game Fest, per un trailer servono centinaia di migliaia di dollari

Secondo un recente report di Esquire, per mostrarvi un trailer durante il Summer Game Fest, evento influente nella sfera videoludica, si devono sborsare cifre considerevoli. Le tariffe vanno dai 250.000 dollari per un trailer della durata di un minuto fino a 550.000 dollari per uno di due minuti e mezzo. Le fonti interne, mantenute anonime, rivelano che i costi sono comparabili a quelli dell'ultima edizione dei The Game Awards.

Questo spiega la scelta degli organizzatori di limitare le apparizioni dei developers sul palco, spingendoli verso interventi brevissimi, forse per lasciare più spazio agli elementi a pagamento come trailer e spot pubblicitari. Il report mette in luce come non ci sia distinzione tra i contenuti promozionali cinematografici e gli spot, suggerendo che l'importante sia il tempo di esposizione all'audience.

Con costi di partecipazione così elevati, solo gli editori più facoltosi sembrano potersi permettere una tale esposizione. Nonostante ciò, l'investimento è ritenuto valido vista l'alta visibilità che l'evento garantisce ogni anno, con un pubblico in costante crescita. Questo scenario conferma non solo l'importanza crescente del Summer Game Fest nel panorama dei videogiochi, ma anche il suo considerevole impatto economico.

Geoff ha da sempre attaccato l'E3, volendo creare qualcosa che potesse unire gli sviluppatori. Non siamo più molto certi di questa sua idea, considerando quanto si riesce a intascare ogni anno con questo evento.