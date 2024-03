Il primo, storico, Marathon risorge dalle ceneri per conquistare Steam

Il leggendario FPS "Marathon", che rese celebre Bungie prima dell'avvento di "Halo", sta per fare il suo ritorno su Steam in una riedizione rimasterizzata e, apparentemente, gratuita.

Mentre i fan attendo con ansia il nuovo capitolo attualmente in sviluppo, questa nuova uscita su Steam riporta il classico del genere a un nuovo pubblico proprio in vista del rilancio del franchise con il reboot in arrivo.

Sebbene la trilogia originale di Marathon sia già disponibile gratuitamente attraverso il progetto "Aleph One", che ha reso il codice sorgente dei tre capitoli disponibile come freeware da anni, il lancio su Steam potrebbe dare al gioco una visibilità ben diversa, specialmente considerando il supporto per le funzionalità della piattaforma di Valve.

Originariamente rilasciato nel 1994 su Mac, Marathon presenta una trama ambientata nello spazio, con il giocatore impegnato nella difesa della nave UESC Marathon contro l'invasione di forze aliene.

È conosciuto a pochi il fatto che i primi due capitoli di Marathon, furono convertiti anche per la sfortunata Apple Pippin.

Nonostante sia, oramai, un titolo datato, Marathon fu considerato all'epoca un gioco avveniristico sia dal punto di vista tecnico, che per le sue meccaniche di gioco diverse dalla mole di FPS che invadevano i PC di tutto il mondo.

Il secondo capitolo, "Marathon: Durandal", era stato precedentemente rilasciato anche su Xbox, e Xbox 360, mentre l'intera trilogia fu resa disponibile su iOS e iPadOS.

Mentre i fan della saga attendono con impazienza la riedizione del gioco su Steam, per scoprire quali migliorie siano state apportate, Bungie sta lavorando dietro le quinte al reboot di "Marathon" che, a differenza del titolo originale, sarà un live service che, però, promette di riportare, ancora una volta, l'epica avventura sci-fi di Bungie sullo schermo dei giocatori.