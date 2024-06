Assassin's Creed Shadows: il produttore non ci sta e risponde alle critiche su Yasuke

Recentemente, Ubisoft ha presentato il suo nuovo titolo, Assassin's Creed Shadows (potete pre-ordinarlo su Amazon), che ha suscitato alcune controversie per la scelta di includere tra i protagonisti Yasuke, storico samurai di origine africana. La decisione ha scatenato dibattiti sulla fedeltà storica del gioco, visto che alcuni sostengono che Yasuke non sarebbe stato un vero samurai. Inoltre, la reazione ha incluso commenti razzisti contrari alla rappresentazione di un uomo nero in un contesto storico-giapponese.

In risposta alle critiche, Marc-Alexis Côté, produttore di Ubisoft, ha discusso con Game File il ruolo di Yasuke in questo contesto di finzione storica che contraddistingue la serie di Assassin’s Creed. Côté ha sottolineato che il personaggio di Yasuke emerge spesso nelle ricerche sul periodo del Giappone feudale e la sua storia rimane avvolta nel mistero, offre quindi ampie opportunità narrative da esplorare.

Il produttore ha anche rivelato la reazione di Elon Musk alle polemiche, che ha definito il gioco un prodotto della cultura della diversità e inclusione che danneggia l'arte. Côté ha scelto di non rispondere direttamente a tali affermazioni, preferendo concentrarsi sul messaggio che il gioco vuole trasmettere. Ha affermato: "Ciò che Elon dice non riflette il gioco che stiamo costruendo". Côté invita quindi il pubblico a giocare e valutare personalmente Assassin’s Creed Shadows, sottolineando come le scelte narrative saranno chiarite nei primi 12 minuti di gioco.

Il gioco sembra destinato a rispondere alle critiche dimostrando come Yasuke sia integrato organicamente nel mondo di Assassin's Creed, una serie notoriamente nota per la sua riscrittura creativa di episodi e figure storiche. Secondo Côté, questo nuovo capitolo è uno dei migliori mai realizzati nella storia della serie e si augura che i giocatori possano mantenere un approccio aperto durante l'esplorazione del gioco.

Assassin’s Creed Shadows sarà disponibile a partire dal 15 novembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Gli sviluppatori invitano i giocatori a immergersi in quest'esperienza e a scoprire di persona come il personaggio di Yasuke sia stato adattato e integrato in questo universo di finzione storica.