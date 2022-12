Tutti gli assidui frequentatori del settore videoludico hanno sentito parlare, almeno una volta, di Doki Doki Literature Club. E se vi dicessimo che al momento il suo publisher sta lavorando a una nuova visual novel dal sapore horror?

In base a quanto recentemente riportato da VG247.com sembra proprio che Serenity Games abbia per le mani un nuovo progetto che arriverà su Nintendo Switch durante l’anno prossimo. Roman Sands RE:Build è il suo nome, e se riporterà sugli schermi la stessa cura del precedente celebre lavoro, anche un minimo, ci sarà sicuramente tanto da scoprire.

Perché tutti conoscono Doki Doki Literature Club? Semplice, per la natura fortemente horror e comunicativa della sua storia. Si tratta di una visual novel apparentemente classica nella sua struttura che con l’avanzare delle scelte comincerà a rompere tutte le regole narrative del caso rivolgendosi direttamente alla persona che sta giocando, fino a trasportarla in un’esperienza sicuramente segnante e dai tratti parecchio deviati.

La storia è semplicissima: il protagonista è un adolescente che entra a far parte di un club di letteratura con altre ragazze con cui diventare amico, o anche qualcosa di più. Le singole opzioni in fase di gameplay portano, quindi, il protagonista ad avvicinarsi all’una o all’altra, anche se mano a mano che ci si addentra nella loro psiche la situazione degenera sempre di più.

Tornando a parlare di Roman Sands RE:Build, per adesso sappiamo solamente che nella sua storia il giocatore dovrà lavarsi sulle rive di un misterioso rifugio di lusso lontano da tutto. Gli abitanti di questo ritiro sembrano essere piuttosto particolari, nutriti dalla convinzione che il sole un giorno inghiottirà il mondo. Da qui bisognerà scoprire i segreti del posto e trovare la strada di casa.

