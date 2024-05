The Witcher 3, il REDkit per le bot debutta oggi con tanto di trailer

CD Projekt RED ha finalmente rilasciato il tanto atteso REDkit per The Witcher 3, strumento che facilita notevolmente la creazione di mod per il celebre videogame. Questo kit di sviluppo ufficiale permette agli appassionati modder di accedere a funzionalità avanzate per modificare e arricchire l'esperienza di gioco.

Il lancio del REDkit è stato sottolineato da un trailer che mette in luce le ampie possibilità di personalizzazione offerte dal software. Gli utenti possono ora intervenire non solo sugli asset di gioco, ma anche costruire intermezzi narrativi e concepire quest più intricate, complete di eventi scriptati e sviluppi narrativi dettagliati.

Il REDkit è disponibile per il download su Steam e GOG. Esso rappresenta un significativo passo avanti rispetto alle modalità di modding tradizionali, offrendo strumenti direttamente dal team di CD Projekt RED. L'interfaccia utente semplificata promette una maggiore facilità d'uso e compatibilità delle mod, riducendo i potenziali problemi di integrazione con il gioco principale.

Oltre a rivoluzionare l'ambiente delle mod per The Witcher 3, CD Projekt RED è attualmente impegnato nello sviluppo di un nuovo capitolo della serie di The Witcher, che vede già l'impiego di oltre 400 professionisti, e nel lavoro su un remake atteso da tempo.