Alla fine dell’anno, sono tantissimi i servizi che permettono di offrire un Wrap-Up degli ultimi 365 giorni e anche Xbox non è da meno. Se però per altre piattaforme (come per esempio quelle Sony) esiste un sistema per fare tutto in automatico e via in ufficiale, per quanto riguarda il colosso di Redmond invece bisogna rivolgersi a un sito esterno. Quel sito è True Achievements, che mette a disposizione un tool fatto in casa per poter calcolare le statistiche di ogni singolo utente.

La mancanza di un Wrap-Up ufficiale di Xbox è l’ennesimo problema che i giocatori dell’ecosistema Microsoft lamentano a livello di marketing. Simili iniziative, infatti, sono soprattutto ideate per portare ancora più pubblico a una determinata realtà e funzionano molto bene come pubblicità gratuita. Solamente una volta il colosso di Redmond decise di realizzarne uno ufficiale: era il 2021 e serviva a testimoniare la “fedeltà” dei giocatori al brand. Il Wrap-Up dell’anno scorso attingeva ai dati dei profili per tutte le console e i giochi pubblicati sulle piattaforme Microsoft e non solo su Series S|X e One.

Al momento la funzione di True Achievements è offline per una serie di problemi riscontrati dal team dietro il sito, ma tornerà attiva nella giornata di ieri. Non sappiamo dirvi con certezza quando, ma il nostro consiglio è quello di tenere sott’occhio il sito nel caso foste interessati a un vero e proprio recap del vostro anno con le console e i servizi di Microsoft.

We have had to pull our #MyYearOnXbox Xbox Wrap-Up due to a couple of issues. We should have things back up and running again tomorrow. Apologies! — TrueAchievements (@TrueAchievement) December 19, 2022

Il 2022 di Xbox è stato un anno decisamente strano, dove Game Pass ha sicuramente “salvato” i giocatori delle piattaforme di Microsoft. L’assenza di grandi progetti come Starfield e Redfall (rinviati al 2023) ha sicuramente pesato, ma allo stesso tempo a Redmond hanno voluto provare a osare, lanciando due giochi decisamente lontani dalle corde del grande pubblico come As Dusk Falls e Pentiment. Sarà il 2023 l’anno della riscossa per il publisher statunitense? Noi speriamo proprio di sì, soprattutto perché all’orizzonte ci sono quelli che sembrano essere grandi giochi, che non vediamo l’ora di scoprire.