San Valentino si avvicina, e non sapete cosa regalare al vostro ragazzo o ragazza gamer? Vi consigliamo di dare uno sguardo alle fantastiche promozioni lanciate da Govee sulle illuminazioni LED, che renderanno l’atmosfera di qualsiasi set-up magica e lasceranno il vostro partner a bocca aperta!

Tantissime tipologie di luci LED sono infatti in offerta, che sconti che arrivano fino al 45%! Inoltre, Govee propone ulteriori coupon da inserire nel carrello per risparmiare ancora di più: VD7 per sottrarre 7,00€ da ordini di almeno 90,00€, VD15 per sottrarre 15,00€ da ordini di almeno 149,00€ e VD25 per sottrarre 25,00€ da ordini di almeno 199,00€.

Tra le offerte più interessanti vi è senza dubbio la Govee DreamView T1 Pro TV Backlight, in sconto a soli 89,99€ invece di 139,00€. Si tratta di un set di luci LED che, tramite una telecamera e un microfono da collegare al televisore, catturano i colori, il movimento e l’audio dei contenuti e proiettano automaticamente l’illuminazione in tempo reale sulla parete retrostante tramite una striscia RGBIC e due barre luminose. Inoltre, è possibile controllare le luci tramite l’app dedicata, o sfruttando gli assistenti vocali come Alexa e Google Assistant.

Se siete alla ricerca di luci completamente personalizzabili vi consigliamo invece la Govee Neon LED Strip Light, disponibile a 59,99€ anziché 79,99€. Potrete sfogare tutta la vostra creatività con questa corda RGB pieghevole, che può essere piegata e contorta come preferite per creare qualsiasi forma, proiettando poi un’illuminazione brillante e sincronizzabile tramite l’app o con gli assistenti vocali.

Infine, per i gamer che desiderano un set-up davvero di livello vi è la Govee DreamView G1 Pro Gaming Light, in offerta a 109,99€ al posto di 179,99€. Con ben 4 modalità di gioco specializzate, questo set di luci LED si adatterà in tempo reale alla vostra partita, sincronizzandosi all’audio e al video per creare un’atmosfera immersiva e professionale. Insomma, la vostra stanza non sarà mai stata così magica!

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi alle promozioni di San Valentino di Govee, rimandandovi alla pagina dedicata. Il nostro consiglio è quello di mettere nel carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che gli sconti dureranno pochi giorni, mentre le scorte disponibili potrebbero esaurire ancor prima!

