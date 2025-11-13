Ubisoft ha aperto i rubinetti per una promozione che farà felici gli appassionati di action-adventure open world: Immortals Fenyx Rising (acquistabile qui) è ora disponibile gratuitamente su PC tramite Ubisoft Store, senza alcun vincolo di abbonamento o acquisto futuro. L'iniziativa celebra il quinto anniversario di Ubisoft Connect, l'ecosistema unificato della casa francese che ha debuttato nel novembre 2020, pochi giorni prima del lancio dello stesso Immortals. Si tratta di un'occasione ghiotta per recuperare un titolo che, nonostante le qualità tecniche e di gameplay, non ha mai raggiunto il successo commerciale sperato dall'editore transalpino.

Il gioco sviluppato da Ubisoft Quebec, lo stesso team dietro Assassin's Creed Odyssey, può essere riscattato gratuitamente fino al 2 dicembre semplicemente visitando lo store ufficiale Ubisoft. Una volta aggiunto alla libreria, rimarrà disponibile permanentemente senza necessità di mantenere attivo alcun servizio a pagamento, esattamente come un acquisto standard. L'operazione rientra nelle celebrazioni per i cinque anni di Ubisoft Connect, piattaforma che secondo l'azienda viene utilizzata mensilmente da milioni di giocatori in tutto il mondo per accedere ai titoli del catalogo, connettersi con gli amici e tracciare i propri progressi cross-platform.

Le vendite europee di Immortals sono state inferiori del 70% rispetto ad Assassin's Creed Valhalla nello stesso periodo di riferimento

Immortals Fenyx Rising, lanciato originariamente il 3 dicembre 2020 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e console old-gen, propone un'esperienza open world ambientata nella mitologia greca, dove il giocatore veste i panni di un eroe dimenticato chiamato a salvare gli dei dell'Olimpo. Il titolo mescola elementi di esplorazione, combattimento dinamico e puzzle ambientali, con un'estetica cartoon che ricorda deliberatamente lo stile artistico di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, pur mantenendo una propria identità narrativa caratterizzata da toni ironici e autoironici.

Per chi non avesse mai provato il titolo, questa distribuzione gratuita rappresenta l'occasione perfetta per esplorare un open world che, pur non rivoluzionando il genere, offre decine di ore di intrattenimento solido con meccaniche di combattimento godibili e una progressione del personaggio soddisfacente.