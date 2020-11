Immortals Fenyx Rising: Ubisoft svela i requisiti PC

Immortals Fenix Rising è sicuramente uno dei giochi più interessanti che Ubisoft sta per lanciare sul mercato. Dopo aver creato grandi saghe come quella di Assassin’s Creed, o quella di Watch Dogs, la compagnia francese è pronta a far debuttare una propria nuova IP decisamente più colorata e dal lato artistico fresco e accattivante. Aspettando il prossimo 3 dicembre, Ubisoft quest’oggi ha pubblicato le specifiche PC del nuovo titolo.

La prima cosa che si può notare leggendo le specifiche, è come Immortals Fenix Rising non è un gioco che richiede uno sforzo titanico al proprio PC per girare a determinate impostazioni. Certamente, andando ad alzare i vari setting di GPU e CPU il titolo richiede uno sforzo leggermente più esoso, ma guardando al complesso tute le specifiche della versione PC del gioco, ci si accorge che il tutto rientra nella norma senza grandi esagerazioni.

Immortals Fenyx Rising: specifiche PC

Settaggi molto bassi: 720p/30FPS

Processore: Intel Core i5-2400 o AMD FX-6300

GPU: GeForce GTX 660 o AMD R9 280X

VRAM: 2GB NVIDIA o 3GB AMD

RAM: 8GB

Spazio libero: 28GB HDD

OS: Windows 7 (64-bit)

Settaggi alti: 1080p/30FPS

Processore: Intel Core i7-3770 o AMD FX-8350

GPU: GeForce GTX 970 o AMD R9 290

VRAM: 4GB

RAM: 8GB

Spazio libero: 28GB SSD

OS: Windows 10 (64-bit)

Settaggi alti: 1080p/60FPS

Processore: Intel Core i7-6700 o AMD Ryzen 7 1700

GPU: GeForce GTX 1070 o AMD RX Vega 56

VRAM: 8GB

RAM: 16GB

Spazio libero: 28GB SSD

OS: Windows 10 (64-bit)

Settaggi molto alti: 1440p/60FPS

Processore: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 5 3600X

GPU: GeForce RTX 2070 Super o AMD RX 5700

VRAM: 8GB

RAM: 16GB

Spazio libero: 28GB SSD

OS: Windows 10 (64-bit)

Settaggi molto alti: 4K/30FPS

Processoer: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 7 3700X

GPU: GeForce RTX 2070 o AMD RX Vega 56

VRAM: 8GB

RAM: 16GB

Spazio libero: 28GB SSD

OS: Windows 10 (64-bit)

Ora non ci resta altro che attendere il prossimo 3 dicembre, data nella quale Immortals Fenyx Risign uscirà sulle piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC e Google Stadia. Cosa ne pensate dei requisiti PC del nuovo titolo Ubisoft?