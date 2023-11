Immortals of Aveum PS5: il Doom con le magie scontato del 33%!

È ufficialmente cominciato il quinto giorno di Black Friday di Amazon: nella nostra rassegna stampa vi stiamo segnalando quelle che sono le migliori offerte in tempo reale, mentre in questo articolo ci concentreremo su un videogioco imperdibile per PS5. Potrete, infatti, approfittare dello sconto del 33% su Immortals of Aveum, lo sparatutto a tema magico di Electronic Arts, pagandolo solamente 29,97€!

Immortals fo Aveum, chi dovrebbe acquistarlo?

Immortals of Aveum rappresenta un gioco perfetto per gli amanti degli sparatutto e dei giochi a tema fantasy, offrendo un'esperienza di gioco originale e senza precedenti sul mercato che fonde i due generi. Nel corso dell'avventura singleplayer vestirete i panni di Jak, un mago con tre diverse magie a disposizione, impegnato nella sconfitta di orde di nemici nel suggestivo regno di Aveum.

Inoltre, poiché il gioco si svolge completamente offline, si configura come l'aggiunta ideale alla libreria di chi non dispone dell'abbonamento al PlayStation Plus e desidera titoli che non richiedano una connessione internet. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, Immortals of Aveum offre una trama avvincente, arricchita da personaggi intriganti e ambientazioni uniche, permettendovi di esplorare un vasto mondo, padroneggiare diverse tipologie di magie e sviluppare la vostra build preferita in un'avventura coinvolgente.

Insomma, Immortals of Aveum è un titolo per PS5 assolutamente da recuperare, soprattutto a un prezzo così stracciato. Si tratta, infatti, del minimo storico a cui è mai stato disponibile, dato che fino a ora non era mai stato scontato al di sotto di 49,99€. Insomma, se siete interessati all'acquisto questa promozione rappresenta il momento perfetto, per cui vi consigliamo di approfittarne prima che esaurisca.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

