In Dragon's Dogma 2 c'è un'inattesa citazione di Assassin's Creed, ecco come trovarla

Un giocatore di Dragon's Dogma 2 sembra aver scoperto un possibile riferimento nascosto alla serie Assassin's Creed di Ubisoft, postando un video a riguardo su Reddit e, ovviamente, scatenando la reazione dei fan della saga.

Il "salto della fede", una meccanica di gioco ben nota ai fan di Assassin's Creed, sembra infatti essere riproducibile anche in Dragon's Dogma 2. Sebbene il sequel di successo di Capcom non permetta il free running sui tetti o il parkour frenetico, ci sono comunque alcune balle di fieno sparse per il mondo di gioco. E sì, è possibile effettuare un salto della fede proprio su di esse - il tutto senza uccidere il proprio Arisen per i danni da caduta -.

Sul subreddit di Dragon's Dogma 2, l'utente "TheRealBadBoi" ha attirato l'attenzione su questo riferimento apparentemente poco conosciuto, condividendo un breve video in cui il protagonista del gioco salta da una scogliera incredibilmente alta atterrando direttamente in un carretto pieno di fieno in basso.

Sebbene l'animazione del salto non sia esattamente fluida come quella del vero "salto della fede" di Assassin's Creed, il fatto che sia possibile ha fatto sospettare agli altri giocatori che si tratti di un chiaro omaggio alla famosa serie.

Queste balle di fieno sono alquanto rare in Dragon's Dogma 2, però durante l'avventura se ne incontra almeno una di sicuro, ovvero nel corso di una missione secondaria di Wilhelmina, quando si salta fuori dalla finestra.

Il carretto pieno di fieno visto nel video si trova, invece, appena fuori dal Villaggio Senza Nome. C'è la possibilità che si tratti semplicemente di una coincidenza divertente, ma ci piace pensare che qualcuno all'interno di Capcom sia un grande fan della serie Assassin's Creed.