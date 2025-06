Nel mondo di Elden Ring Nightreign (che potete acquistare su Amazon) si nasconde un mistero che sta facendo impazzire la community di giocatori: un oggetto rarissimo chiamato Cord End che potrebbe essere la chiave per svelare segreti ancora inesplorati. Con una percentuale di drop dello 0,035% - parliamo di circa 7 volte ogni 20.000 tentativi - questo item ha scatenato teorie e speculazioni che ricordano i grandi enigmi irrisolti della saga FromSoftware. La sua rarità estrema ha reso quasi impossibile testare le varie ipotesi senza ricorrere a modifiche del gioco, lasciando la community in un limbo di curiosità e frustrazione.

L'eredità del ciondolo di Dark Souls aleggia su questa nuova caccia al tesoro virtuale. I veterani della serie ricorderanno come i giocatori trascorsero mesi a cercare di decifrare il significato del pendant che si trovava nell'inventario iniziale, convinti che nascondesse qualche funzione segreta nonostante fosse etichettato come "inutile". Alla fine si rivelò essere solo uno scherzo degli sviluppatori, ma quell'esperienza ha insegnato alla community a non sottovalutare mai gli oggetti apparentemente insignificanti nei giochi FromSoftware.

Il Cord End può essere ottenuto esclusivamente nelle chiese che appaiono casualmente sulla mappa di gioco, ma la sua rarità è tale che molti giocatori con decine di ore di esperienza non l'hanno mai visto. Secondo le analisi condotte dallo YouTuber Hawkshaw, le probabilità di ottenerlo sono così basse che anche i giocatori più dedicati potrebbero non riuscire mai a metterci le mani sopra attraverso il normale gameplay.

Un tesoro nascosto sotto il castello

Una volta in possesso dell'oggetto, i giocatori hanno scoperto la sua prima e finora unica funzione confermata: aprire una porta segreta situata sotto il castello centrale della mappa. Questa porta conduce a una caverna che contiene tre Sacrificial Twig, oggetti che permettono di conservare le rune quando si muore. Nonostante ciò, il valore di questa ricompensa appare sproporzionato rispetto alla rarità estrema dell'item necessario per ottenerla, alimentando i sospetti che ci sia qualcosa di più profondo.

La descrizione del Cord End fornisce l'unico indizio concreto su cui basare ulteriori ricerche: il riferimento alla "tribù dai doni taglienti" che viene menzionata anche nelle cripte della Roundtable Hold. In questo luogo si trovano due messaggi enigmatici che recitano "Bestow branches to those who wander and roam", suggerendo una possibile connessione tra i Sacrificial Twigs ottenuti dalla caverna e qualche altra location del gioco.

Le teorie della community si dividono principalmente in due direzioni: alcuni credono che i Sacrificial Twigs debbano essere portati in una location specifica durante una run per attivare un meccanismo nascosto, altri sospettano che il Cord End stesso abbia una funzione aggiuntiva nell'area finale del gioco. Il problema fondamentale rimane sempre lo stesso: l'oggetto è troppo raro perché qualcuno possa testare queste ipotesi in tempi ragionevoli.

La situazione ha raggiunto un punto di stallo che ricorda i grandi misteri irrisolti del gaming. I dataminer, inclusa la famosa YouTuber Zullie the Witch, stanno già scavando nei file del gioco alla ricerca di indizi nascosti nel codice. Se davvero esistesse un segreto più grande di una semplice caverna con tre oggetti semi-utili, probabilmente ne avremmo già sentito parlare attraverso questi canali.