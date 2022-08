Il panorama delle mod di Fallout New Vegas continua ad arricchirsi con nuovi, interessanti add-on. Il gioco di casa Obsidian è di fatto tenuto in vita dagli utenti, che cercano con ogni mezzo di aggiungere delle novità, alcune decisamente interessanti come il multiplayer in pieno stile Dark Souls ed Elden Ring fino a tocchi di colore decisamente più contenuti, come per esempio un vero e proprio servizio taxi, di cui vi parliamo oggi.

Chiamata Transporters – Immersive Fast Travel, la mod fa semplicemente ciò che dice il nome e introduce un vero e proprio sistema di taxi. No, niente auto: a trasportare il giocatore nel Mojave ci pensato i Ratti Talpa. Non è ovviamente l’unica introduzione di questa mod: grazie a questo add-on, i giocatori potranno infatti trovare nuove quest, una nuova fazione e un nuovo insediamento. La fazione è appunto quello dei Trasportatori ed è descritta dalla mod come una delle più vecchie presenti nella West Coast: hanno catturato e addestrato i Ratti Talpa per poterli utilizzare come un mezzo di trasporto.

Oltre al viaggio rapido, la mod aggiunge anche 300 linee di dialogo che descrivono al meglio la nuova fazione. Il nuovo insediamento, invece, è quello di Pueblo Manifesto, che funziona come base per i taxi e per la fazione. Presente, all’interno dell’insediamento, anche un mercante e appunto alcune side quest completamente inedite.

Compatibile con tutti i DLC di Fallout New Vegas e con la popolare Tale of Two Wastelands, non c’è davvero nessun motivo per non scaricare questa nuova mod. Se siete interessati a provarla, potete trovarla ovviamente su Nexus. Come sempre, prima di procedere all’installazione, vi invitiamo a consultare la guida dedicata, in maniera tale da installare il tutto correttamente. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.