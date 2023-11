In Olanda sono un po' confusi su come funziona Xbox Series S

La catena di negozi MediaMarkt in Olanda ha lanciato un bundle decisamente particolare che comprende una Xbox Series S e una copia fisica di FIFA 23.

Nella maggior parte dei casi non ci sarebbe nessun problema correlato, ma questa volta bisogna far fronte a una piccolissima criticità: la piccolina di casa Microsoft è infatti only digital e quindi non offre la possibilità di inserire dischi all'interno della console.

La promozione è saltata all'occhio da un'immagine condivisa su NeoGAF, suscitando immediatamente stupore e incredulità da parte dell'utenza. La foto mostra chiaramente il bundle con la console digitale Xbox Series S e una copia fisica di FIFA 23.

L'incongruenza della proposta diventa ancora più evidente considerando la scelta di FIFA 23. La decisione di includere una versione della generazione precedente potrebbe essere un errore grossolano da parte dell'azienda.

Il problema è ovviamente riservato a chi acquisterà questo "bundle" non ufficiale, che si ritroverò con un gioco inutilizzabile a causa del terribile abbaglio di MediaMarkt.

Non sappiamo come intenderà risolvere la situazione il negozio in questione, ma senz'altro questa non è la prima volta che accade qualcosa di simile. Nel 2021, Unieuro (in Italia) mise in vendita Xbox Series S con un gioco fisico. Forse sarebbe ideale cercare di stare più attenti e rendersi conto di quello che si sta effettivamente vendendo.