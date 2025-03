Indiana Jones e l'Antico Cerchio: ecco quando arriverà ufficialmente su PS5

Il viaggio di Indiana Jones nel mondo PlayStation sta per iniziare, con un ritardo calcolato che rispecchia la nuova strategia multipiattaforma di Microsoft. Dopo il debutto su Xbox e PC avvenuto lo scorso 9 dicembre, Indiana Jones e l'Antico Cerchio approderà su PS5 il 17 aprile, completando così un ciclo di esclusività temporanea che ha caratterizzato diverse produzioni recenti del colosso di Redmond.

Questa mossa, anticipata già lo scorso anno durante il Gamescom Opening Night Live di agosto, conferma l'evoluzione della politica editoriale di Microsoft, sempre più orientata verso una distribuzione trasversale dei propri titoli di punta.

Bethesda ha già avviato le prenotazioni per la versione PlayStation 5 dell'avventura dell'archeologo più famoso del cinema, offrendo ai fan due opzioni d'acquisto. Gli acquirenti della versione premium potranno iniziare l'avventura con due giorni d'anticipo, a partire dal 15 aprile, un vantaggio che rispecchia strategie di marketing ormai consolidate nel settore videoludico.

La tempistica del rilascio non è casuale. Le indiscrezioni riguardo l'arrivo del gioco su PS5 circolavano già da tempo, con Tom Warren che aveva rivelato in anticipo non solo l'intenzione di Microsoft di portare il titolo sulla console Sony, ma anche il periodo indicativo di lancio, inizialmente previsto per aprile 2025.

La nuova era multipiattaforma di Microsoft

Indiana Jones e l'Antico Cerchio rappresenta solo uno dei tasselli di un mosaico strategico più ampio. Microsoft ha progressivamente abbandonato la politica di esclusività rigida che aveva caratterizzato le precedenti generazioni di console, aprendo le porte a una distribuzione multipiattaforma di titoli precedentemente disponibili solo nell'ecosistema Xbox.

Questo cambiamento di rotta ha preso forma concreta già nel 2023, quando titoli come Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves e Grounded hanno varcato i confini dell'esclusività per approdare su PS5. Una tendenza che si intensificherà ulteriormente nel 2025, con un numero crescente di produzioni che saranno disponibili contemporaneamente su PlayStation 5 e sulla prossima console Nintendo, Switch 2.

Il calendario delle uscite cross-platform si infittisce settimana dopo settimana. Forza Horizon 5, pietra miliare del racing game targato Microsoft, farà il suo debutto su PS5 il 29 aprile, seguendo le orme di Age of Empires II: Definitive Edition e Age of Mythology: Retold, già disponibili sulla console Sony da questo mese. Anche Doom: The Dark Ages seguirà lo stesso percorso, con un lancio simultaneo su Xbox e PS5 programmato per il 15 maggio.