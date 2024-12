Se sei un appassionato di cinema anni ottanta sarai stato felicissimo di vedere in Indiana Jones e l'Antico Cerchio uno dei giochi più interessanti di questa generazione videoludica. Il videogico, uscito a inizio dicembre su Xbox Series X e S, oltre che su PC, ci è piaciuto tantissimo (come potrai vedere in autonomia dalla nostra recensione) ed è piaciuto in generale a tutto quanto il pubblico mondiale.

Se quello che vuoi però è completarlo e spolparlo a puntino non potrai prescindere dall'ottenere tutti e 45 gli obiettivi presenti all'interno del gioco, così da ottenere i 1000 punti tanto ambiti. Proprio per questo, con questo articolo, andiamo a vedere una guida agli obiettivi presenti all'interno di Indiana Jones e l'Antico Cerchio.

Indiana Jones e l'antico cerchio: guida agli obiettivi

L'IDOLO D'ORO

Completa "L'idolo d'oro".

10 gamerscore

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

L'EFFRAZIONE

Completa "L'effrazione".

10 gamerscore

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

LA MUMMIA DI GATTO RUBATA

Completa "La mummia di gatto rubata".

20 gamerscore

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

L'IDOLO DI RA

Completa "L'idolo di Ra".

20 gamerscore

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

UNA DURA SCALATA

Completa "Una dura scalata".

10 gamerscore

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

NEL FUOCO

Completa "Nel fuoco".

10 gamerscore

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

LA PERLA BENEDETTA

Completa "La perla benedetta".

20 gamerscore

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

REDENZIONI

Completa "Redenzioni".

100 gamerscore

(Si sblocca completando la trama principale)

NOI, RADIOAMATORI

Consegna tutte le frequenze radio a Gina

10 gamerscore

A Gizeh esplorando i campi nazisti è possibile ottenere le frequenze radio in questione; le rimanenti si trovano invece a Sukhotai e permettono di ottenere gli achievement.

RIMPATRIO

Riconsegna tutti i manufatti perduti

20 gamerscore

ECCO QUA

Scatta una fotografia a Ernesto.

20 gamerscore

Una volta acquistata la macchina fotografica scattiamo una foto a Ernesto che ce l'ha venduta; otterremo immediatamente il trofeo in questione.

LETTORE ACCANITO

Impara 10 abilità dai libri di avventura

20 gamerscore

FONTE DEL SAPERE

Impara 1 abilità da un libro di avventura

10 gamerscore

UOMO DI CULTURA

Impara tutte le abilità dai libri di avventura

100 gamerscore

IL SEGRETO DI JUNIA

Fotografa tutte le iscrizioni presso città del Vaticano e poi ritorna da Antonio.

20 gamerscore

Per ottenere questo trofeo è necessario fotografare le 10 iscrizioni sparse per il vaticano; ecco una video guida comoda per trovarle tutte.



TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA

Risolvi tutti i misteri a Roma.

20 gamerscore

DOVREBBE STARE IN UN MUSEO

Collezione tutte le steli mancanti

20 gamerscore

SEGRETI NELLA SABBIA

Risolvi tutti i misteri in Gizeh.

20 gamerscore

ROTELLE A POSTO

Risolvi il puzzle degli ingranaggi in Sukhothai.

10 gamerscore

Per ottenere questo trofeo è necessario completare gli enigmi in questione; ecco una video guida a tema



A PELO D'ACQUA

Risolvi tutti i misteri in Sukhothai.

20 gamerscore

TOUR DE FORCE

Sconfiggi tutti i campioni di pugilato

20 gamerscore

OMBRE FUORI DAL TEMPO

Colleziona tutte le reliquie antiche

50 gamerscore

RILIEVO SUL CAMPO

Colleziona 50 appunti per il diario.

20 gamerscore

Le note del diario includono foto e appunti e si trovano in quantità industriale durante il corso di un normale playthrough, senza nemmeno impegnare le missioni secondarie.

ARCHIVISTA

Colleziona tutti gli appunti per il diario nel gioco.

100 gamerscore

LA NOTA GIUSTA

Stordisci un nemico con una chitarra.

10 gamerscore

Le chitarre si trovano in buona parte dei livelli; basta raccoglierne una e colpire un nemico per ottenere il trofeo in questione.

SERVIZIO DISINFESTAZIONE

Colpisci un nemico con lo scacciamosche

10 gamerscore

Gli scacciamosche si trovano in buona parte dei livelli; basta raccoglierne uno e usarlo addosso a un nemico per ottenere il trofeo in questione.

LA MELA DELLA DISCORDIA

Colpisci un nemico con una mela.

10 gamerscore

Per poter ottenere questo trofeo è necessario equipaggiare gli oggetti curativi (come una mela) e lanciarla verso l'avversario.

OPS, CHIEDO SCUSA, COLPA MIA...

Spingi un nemico da una sporgenza

10 gamerscore

Per completare questa sfida non c'è luogo migliore del Vaticano, data la sua verticalità spiccata

CON LA SUA STESSA MONETA

Disarma un nemico per poi metterlo al tappeto con la sua stessa arma.

20 gamerscore

Utilizzando la frusta basta inquadrare un nemico che ha un arma in mano e usarla per stordirlo.

LA DIFESA È IL MIGLIOR ATTACCO?

Metti al tappeto un nemico utilizzando soltanto contrattacchi.

10 gamerscore

UN BRUTTO CLIENTE

Evita un pugno portentoso

10 gamerscore

I nemici "grandi" sono quelli che eseguono questi pugni portentosi; questi altri non sono che gli attacchi a due mani. Per schivare questo tipo di attacco è necessario schivare all'indietro!

IL PRETE PAZZO

Completa l'attività sul campo "Il prete pazzo"

20 gamerscore

LA SCOPERTA DI SAVAGE

Completa l'attività sul campo "La scoperta di Savage"

20 gamerscore

UNA SUORA NEI GUAI

Completa l'attività sul campo "Una suora nei guai"

20 gamerscore

IL SEGRETO DELLA REGINA MADRE

Completa l'attività sul campo "Il segreto della regina madre"

20 gamerscore

SANTUARIO DEI GUARDIANI

Completa l'attività sul campo "Santuario dei guardiani"

20 gamerscore

IL PROBLEMA DI SAVAGE

Completa l'attività sul campo "Il problema di Savage"

20 gamerscore

IL RAGAZZO SCOMPARSO

Completa l'attività sul campo "Il ragazzo scomparso"

20 gamerscore

STUDIO SULLA PAURA

Completa l'attività sul campo "Studio sulla paura"

20 gamerscore

SMARRITO NEL PASSATO

Completa l'attività sul campo "Smarrito nel passato"

20 gamerscore

LECCORNIA

Mangia un cornetto

10 gamerscore

All'interno della mappa del Vaticano ci sono una montagna di cornetti che si possono trovare per ottenere questo achievement.

IL PANE È VITA

Mangia del pane aish baladi.

10 gamerscore

Il pane aish baladi si trovano per la mappa di Gizeh, niente di particolarmente difficile.

BONTÀ DIVINA

Mangia una carambola

10 gamerscore

Le carambole si possono trovare esplorando semplicemente Sukhotai, al posto delle mele!

PERIZIA COMPLETA

Torna in un luogo già visitato

10 gamerscore

Dal diario basta tornare alla mappa di tutte le principali località (dalla scheda viaggi) e selezionarne una!

PAPARAZZO

Scatta 50 fotografie per il tuo diario

20 gamerscore

Questo obiettivo è abbastanza facile da raggiungere in quanto all'interno del gioco ci sono ben più di 50 elementi a cui scattare fotografie; per ottenere il trofeo basta semplicemente fare attenzione all'icona della camera nell'angolo in alto a sinistra dello schermo mentre si gioca!