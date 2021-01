Indiana Jones sarà esclusiva Microsoft? Xbox lancia un indizio

Nonostante siano ancora troppo poche le informazioni, l’annuncio di un nuovo gioco basato sull’IP di Indiana Jones ha già scosso una grossa fetta di appassionati. Il ritorno di Lucasfilm Games è stato inaspettato, e sembra che la compagnia americana non voglia perdere tempo presentando già due progetti in via di sviluppo. Per quanto riguarda le nuove avventure di Indy, però, in molti si sono insospettiti su una possibile esclusività del titolo sulle piattaforme Microsoft.

A far venire questo dubbio è il coinvolgimento nella creazione del gioco da parte di Bethesda. Come ben sappiamo, diversi mesi fa la compagnia di The Elder Scrolls, Fallout e non solo, è stata acquisita da Microsoft entrando a far parte degli Xbox Game Studios. Questo porterebbe a credere che il prossimo gioco di Indiana Jones non sarà affatto un multipiattaforma, ma vedrà la luce soltanto sulle console Xbox e su PC.

*Indy voice* This game belongs on an Xbox! — Xbox (@Xbox) January 12, 2021

A rincarare la dose, è stata anche la stessa Microsoft, che con un nuovo tweet sembra aver lanciato un forte indizio sull’esclusività del prossimo gioco di Indiana Jones. Rispondendo al commento di un utente, il profilo ufficiale Xbox ha dichiarato quanto segue: “*voce di Indy* Questo gioco appartiene a una Xbox!”. Si percepisce chiaramente il tono scherzoso del commento, ma che ci sia anche un altro intento dietro a questa breve e diretta risposta?

Al momento ci riesce difficile dire con certezza se il titolo di Indiana Jones, in sviluppo presso MachineGames, sarà esclusiva Xbox o meno; è certo che prima o poi Microsoft dovrà fare chiarezza sulle future produzioni targate Bethesda. Cosa ne pensate dell’ultimo tweet di risposa pubblicato da Xbox? Quale sarà il destino di questo titolo su Indiana Jones? Diteci la vostra lasciandoci un commento.