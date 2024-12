Infinity Nikki è un vero boom: 10 milioni di download in 4 giorni

Infinity Nikki, il nuovo titolo di genere gacha incentrato sui vestiti, ha raggiunto i 10 milioni di download a livello globale. Lo sviluppatore Infold Games ha annunciato il traguardo su Twitter, celebrando il successo del titolo.

Per festeggiare questo importante risultato, tutti i giocatori riceveranno un bonus speciale di 10 Cristalli Resonite, che potranno essere riscattati attraverso la casella di posta in-game entro la mezzanotte di Capodanno. Per accedere al premio, è necessario sbloccare la funzionalità Pear-Pal unendosi alla Gilda degli Stilisti Florawish.

Infinity Nikki è un gioco di vestiti con elementi open-world e gacha, che combina un'estetica carina e accogliente con meccaniche di gioco coinvolgenti. Nonostante alcuni problemi tecnici al lancio, tra cui l'hacking del sito web ufficiale, il titolo è riuscito a conquistare rapidamente una vasta base di utenti.

La critica ha accolto positivamente Infinity Nikki, con recensioni che lo paragonano favorevolmente a titoli di successo come Genshin Impact. Lo sviluppatore ha commentato il traguardo incoraggiando i giocatori a "intraprendere questo viaggio fantasioso con fiducia" e ad "andare verso un futuro luminoso e scintillante". Il successo di Infinity Nikki dimostra l'appetito del pubblico per esperienze di gioco casual ma coinvolgenti, capaci di unire elementi di personalizzazione, esplorazione e narrativa in un pacchetto accattivante.

Il successo di giochi come Infinity Nikki si inserisce in un trend più ampio di gamification della moda e dello stile personale. Un aspetto affascinante di questi giochi è il loro impatto culturale: in Giappone, ad esempio, titoli di dress-up come Love Nikki-Dress UP Queen hanno ispirato mostre d'arte, eventi di moda reali e persino linee di abbigliamento basate sui design virtuali più popolari.