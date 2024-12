Infinity Nikki, sito web hackerato con messaggi offensivi (e riferimenti a Genshin Impact)

Il sito ufficiale di Infinity Nikki, il nuovo gioco di ruolo creato dall'ex direttore di The Legend of Zelda, Kentaro Tominaga, è stato temporaneamente hackerato. Gli utenti che accedevano per scaricare il gioco, disponibile dal 5 dicembre su PlayStation 5, PC tramite Epic Games Store, iOS e Android, si sono trovati di fronte a un messaggio offensivo con un riferimento a Genshin Impact.

Invece delle consuete grafiche colorate e link per il download, appariva uno schermo bianco con scritto: "Ucciditi! O meglio prova Genshin Impact PRIVATE SERVER!" accompagnato da un codice QR.

Infinity Nikki è atteso per le sue ricche esplorazioni di mondi aperti e una trama eccentrica, oltre che per i sontuosi costumi di gioco, tanto che ha ricevuto punteggi alti nelle recensioni che ne lodano le qualità nonostante alcuni confronti superficiali con Genshin Impact, altro famoso gioco gacha con uno stile artistico anime. Questo episodio di hacking, sebbene spiacevole, appare come un piccolo inconveniente in un lancio per altro riuscito, con feedback positivi sia dagli utenti che dalla critica.

Nonostante l'incidente, il team di sviluppo Infold Games ha prontamente risolto il problema, ripristinando il sito a pieno regime e garantendo l'accesso sicuro e le ricompense previste per chi scarica il gioco al lancio.

Inoltre, per chi avesse avuto accesso al codice QR, viene consigliato di non procedere alla sua scansione per evitare rischi di sicurezza. L'evento ha stimolato discussioni sui social network, inclusa la pagina Reddit di Infinity Nikki, dove gli utenti hanno condiviso l'accaduto.

Infinity Nikki, il progetto di Kentaro Tominaga, già noto per il suo lavoro su The Legend of Zelda, rappresenta un'interessante evoluzione nel campo dei giochi di ruolo. Uno degli aspetti più rilevanti e apprezzati di questi giochi è l'atteggiamento dettagliato verso i "costumi" che i personaggi possono indossare. Essi non solo aggiungono un livello visivo estetico al gioco, ma spesso incorporano anche elementi strategici che influenzano le abilità dei personaggi.

Insomma, un lancio decisamente atipico per Infinity Nikki, ma che fortunatamente si è già risolto, facendo ritornare il sito web alla normalità e permettendo di scaricare il gioco.