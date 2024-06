Beccata alla dogana con 350 giochi per Nintendo Switch nel reggiseno

Gli ufficiali doganali cinesi si sono insospettiti subito quando hanno visto avvicinarsi una donna che mostrava segni di nervosismo e spiccava per il suo seno particolarmente prominente. Sarà stato l'atteggiamento sospetto o la forma del seno un po' fuori dagli standard a tradire la donna cinese che si trovava presso il Porto di Liantang. Fatto sta che gli agenti hanno deciso di fermarla per un controllo, scoprendo con grande stupore che all'interno del reggiseno la donna trasportava 350 cartucce per Nintendo Switch.

Durante il controllo, è infatti emerso che gran parte del "seno" della donna era composto da giochi per Nintendo Switch impilati uno sopra l'altro. Il valore degli articoli rinvenuti dagli agenti doganali è stato stimato in 70.000 yuan (circa 9.500€).

I funzionari hanno quindi applicato l'articolo 7 del Regolamento sulla Realizzazione delle Pene Amministrative Doganali della Repubblica Popolare Cinese. La legge proibisce alle persone che entrano in Cina di eludere la sorveglianza doganale attraverso occultamenti, travisamenti, dichiarazioni false o altre tecniche, per il trasporto di merci proibite o soggette a restrizioni.

Importare o esportare merci dalla Cina senza pagare le tasse è considerato contrabbando ed è quindi illegale. A meno che le cartucce per Nintendo Switch non vengano riconosciute dagli agenti doganali come articoli per uso personale, e non è certo questo il caso, la pena prevede una multa "non superiore a tre volte l'importo dei dazi evasi".

Non è la prima volta che qualcuno cerca di far passare merce illegale alla dogana, ma a memoria non si ricordano altri casi in di contrabbando legati alle cartucce per Nintendo Switch.