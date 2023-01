L’industria del videogioco è in costante evoluzione, anche e soprattutto grazie alle tante innovazioni che ogni anno popolano il mercato: prodotti capaci di sconvolgere ogni standard, e in grado di soddisfare le richieste sempre più particolari di un pubblico incredibilmente eterogeneo. In uno scenario del genere rimane però spazio anche per esperienze di natura differente, che riescono a legarsi al passato senza però rinunciare a una loro anima ben definita.

Active Soccer 2023 fa proprio questo: prende qualcosa dal passato per portarlo nel mondo di oggi, strizzando l’occhio agli appassionati di vecchia data senza tralasciare le nuove generazioni di videogiocatori. In un settore dove sono poche le realtà a lavorare su titoli calcistici, The Fox Software ha avuto il coraggio di provare e riprovare a dire la propria. E l’ha fatto sempre in maniera più che egregia, con opere che ricalcano questa concezione che tanto ha dato e ha da dare anche a un filone di questo tipo. Ne abbiamo parlato con Gianluca Troiano, Senior Game Developer al lavoro su Active Soccer 2023: ne è uscita una bella chiacchierata, che vogliamo condividere con voi in attesa di ulteriori novità su uno dei titoli indipendenti più attesi dei prossimi mesi!

Intervista a Gianluca Troiano

Active Soccer è un bel progetto che nasce ormai nel lontano 2012: cos’è cambiato negli anni nel vostro modo di curare un prodotto del genere?

La serie Active Soccer è nata quasi come un esperimento, ai tempi i dispositivi mobile avevano una ridotta capacità di calcolo per la grafica 3D ed era necessario supportare i primi modelli di iPhone, iPad e iPod Touch che avevano a disposizione solo 256 MB di RAM, molta della quale riservata per il sistema operativo. Era quindi necessario sviluppare in maniera dedicata rispetto all’hardware di riferimento. Oggi invece i game engine riescono a scalare più facilmente e al tempo stesso tutti i vari device (PC, console, mobile) offrono un determinato standard di specifiche. E’ possibile così concentrarsi su una unica versione, senza scendere a particolari compromessi.

Le varie fonti di ispirazioni sono evidenti, ma vogliamo che sia tu a parlarcene: quali sono i giochi che più vi hanno influenzato nel dar vita ad Active Soccer?

Active Soccer nasce per riportare lo spirito dei giochi di calcio a 16 bit sui sistemi (all’epoca) attuali, in un periodo in cui non c’era alcuna alternativa (a differenza di adesso dove ci sono stati parecchi tentativi di riprodurre un calcio arcade). I due giochi che hanno più influenzato Active Soccer sono Kick Off 2 e Sensible World of Soccer per Commodore Amiga. Con Active Soccer 2023 si vuole far spostare in avanti l’anno di ispirazione, andando a prendere qualcosina anche da ISS Pro Deluxe / Winning Eleven e i primi FIFA.

Una domanda che ti avranno fatto in tanti: cosa può spingere uno studio a mettersi al lavoro su un gioco di calcio, al netto del “duopolio” che si è ormai affermato negli ultimi decenni? É una sfida non da poco, o sbaglio?

Il target è completamente diverso, il problema è proprio far capire che è un gioco diverso. Le persone vogliono giocare con gli stessi tasti e poter fare le stesse azioni di FIFA e PES. Il problema è appunto superare lo scoglio iniziale, far capire che è volutamente retrò e differente da FIFA. Solo dopo averci preso la mano riescono a ritrovare il divertimento in un controllo tutto manuale, dove direzioni tu il giocatore verso la palla o dove se spari il cross in curva è a causa tua perché hai direzionato male la palla. La maggiore sfida è appunto renderlo “compatibile” con FIFA. Ti faccio un esempio, quando la palla esce fuori, durante il test della Milan Games Week mi sono accorto che i giocatori premono un tasto sul gamepad per “skippare” la sequenza animata di FIFA; ovviamente non ci sono sequenze animate in Active Soccer pertanto il giocatore batte subito il pallone regalando il possesso agli avversari. Ecco, sarà necessario implementare tutta una serie di misure per far si che il gioco risponda bene in presenza di automatismi così radicati.

Parlaci un po’ di The Fox Software: si tratta certamente di una realtà con molta, molta esperienza alle spalle, da dove ha inizio tutto ciò e come vi siete evoluti negli anni?

Principalmente sono un solo developer, Ho iniziato a programmare su commodore Amiga, anche se il primo progetto che ha poi fatto partire il tutto è stato Throw In, un remake di Kick Off 2 per Windows sviluppato nel 2003. Da li sono stato chiamato per realizzare Nutella Football Game sempre per PC e Ico Soccer per Nintendo DS, un gioco in cui era necessario impartire indicazione tattiche mediante pennino. Il successo maggiore è stato Active Soccer 1 e soprattutto il 2 che introduceva la modalità carriera simulando un intero mondo di leghe e competizioni, prima uscito su mobile e poi successivamente su console.

Abbiamo dato un’occhiata da vicino ad Active Soccer 2023 durante l’ultima Milan Games Week: a che punto sono i lavori e quando dobbiamo aspettarci di poterlo finalmente toccare con mano?

Il test massivo di MGW è stato molto utile per capire cosa funzionava e cosa no. C’è ancora abbastanza da fare, l’idea è di completare il gioco durante il Q1 2023.

A livello di gameplay, quali sono le novità più grandi di questa nuova edizione?

A livello tecnologico è un balzo notevole in avanti, è il primo gioco di calcio arcade che presenta cosi tante animazioni assieme ad uno stile grafico più serioso. Molte parti del gameplay sono stati riscritti completamente. Inoltre c’è sempre la profondità della modalità carriera che è praticamente infinita.

I giocatori di vecchia data avranno notato la presenza di una colonna sonora curata da Chris Hülsbeck: com’è nata la collaborazione con un nome di questo calibro?

Sono un fan di Chris, ai tempi rimasi catturato dalle musiche di Turrican 2 su Amiga. Ho chiesto se era interessato a lavorare ad un titolo sportivo visto che aveva in precenza lavorato a Carl Lewis Challenge producendo una OST sensazionale. Con l’edizione 2023 avremo altre 2 tracce in esclusiva che ricalcano il periodo a cui si ispira il gioco. Sono molto orgoglioso di aver avuto l’opportunità di lavorare con lui.

Chiudo con una domanda prettamente personale: qual è per te il punto più alto mai raggiunto da un videogioco di calcio?

A dire la verità non gioco ai giochi di calcio moderni perché li trovo un po’ troppo scriptati per i miei gusti. Devo quindi risponderti Kick Off 2 del 1990, ha portato delle innovazioni incredibili nei giochi di calcio. Infortuni, sostituzioni, diversi campi di gioco, arbitri con le loro personalità, tempo di recupero, gioco multiplayer 2 vs 2 tramite adattatore, l’aftertouch (la possibilità di imprimere l’effetto al pallone una volta tirato), e soprattutto il controllo palla dove la palla aveva una sua fisica indipendente dai movimenti del giocatore.

Active Soccer 2023 sta dunque per arrivare, e promette di essere uno dei titoli più interessanti dei prossimi mesi. La parola passa ora ai giocatori: anche voi non vedete l’ora di mettere mano su questo piccolo grande progetto tutto italiano?