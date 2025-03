InZOI in early access costerà quanto un DLC Sims 4, contenuti gratis fino alla versione finale

Il nuovo simulatore di vita InZOI si prepara a debuttare sul mercato con un approccio cauto e trasparente, decisione che riflette la consapevolezza del suo creatore rispetto alle sfide del genere. Hyungjun "Kjun" Kim, direttore di questo ambizioso progetto, non nasconde le difficoltà incontrate nel percorso di sviluppo, definendo addirittura "avventata" la scelta di cimentarsi in un genere così complesso. Proprio questa sincerità ha portato il team a optare per una strategia di lancio in accesso anticipato, con un prezzo d'ingresso di 40 dollari e la promessa di aggiornamenti gratuiti fino alla versione definitiva del gioco.

Durante una recente presentazione globale, Kim ha illustrato un piano di sviluppo che si estenderà per tutto il 2025, articolato in quattro importanti aggiornamenti distribuiti nel corso dell'anno. "Affinché questa promessa abbia valore", ha sottolineato il direttore tramite un traduttore ufficiale, "lo sviluppo deve proseguire con costanza e noi siamo determinati a rispettare questa tabella di marcia".

Il primo aggiornamento, previsto per maggio, introdurrà elementi molto attesi come un kit per le mod compatibile con Maya e Blender, miglioramenti al sistema di relazioni e la possibilità di modificare la corporatura dei personaggi frequentando la palestra. Una caratteristica particolarmente interessante sarà l'implementazione di un sistema di adozione, ampliando le dinamiche familiari del gioco.

L'aggiornamento di agosto porterà con sé novità significative come la modalità "fantasma", che permetterà probabilmente di osservare il mondo di gioco da una prospettiva diversa, e l'introduzione di piscine dove i personaggi potranno nuotare. Particolarmente curiosa è la menzione di una "città a tema felino" che verrà lanciata in concomitanza con la Giornata Internazionale del Gatto l'8 agosto.

Per ottobre e dicembre sono previsti ulteriori arricchimenti dell'esperienza di gioco, tra cui un sistema di memorie, la possibilità di trasferirsi tra città e risposte alle interazioni basate sui tratti caratteriali dei personaggi. Kim ha inoltre promesso l'aggiunta di nuovo mobilio, vestiti e miglioramenti all'interfaccia utente per il trasloco, dimostrando attenzione ai dettagli che compongono l'esperienza quotidiana simulata.

Un dialogo aperto con la community

Ciò che emerge con chiarezza dalla presentazione è la volontà del team di mantenere un canale di comunicazione costante con i giocatori. Con il lancio su Steam previsto per il 28 marzo, questo ambizioso simulatore di vita si prepara a sfidare i colossi del genere con un approccio che mette al centro l'evoluzione continua e la collaborazione con la community. La sfida "avventata" di Hyungjun Kim potrebbe rivelarsi una formula vincente proprio grazie a questa umiltà e apertura al dialogo.