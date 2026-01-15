IO Interactive ha dovuto fare dietrofront sui requisiti PC di 007 First Light (prenotabile qui su Amazon), il suo attesissimo titolo dedicato alle origini dell'agente segreto più famoso del cinema. Lo studio danese, noto per la trilogia moderna di Hitman, ha pubblicato una versione aggiornata delle specifiche tecniche dopo che la community ha segnalato diverse incongruenze nei dati precedentemente diffusi. Un passo falso comunicativo che arriva a pochi mesi dal lancio previsto per maggio, ma che dimostra almeno la disponibilità del team a correggere il tiro ascoltando il feedback dei giocatori.

La causa del problema risiede in quella che IO Interactive ha definito una "miscommunication interna", che ha portato alla diffusione di versioni obsolete o non definitive dei requisiti di sistema. Il team ha quindi condotto ulteriori sessioni di testing per arrivare a dati più accurati e affidabili. Tra le modifiche più significative spicca la riduzione della RAM consigliata, che passa da 32GB a 16GB, rendendo il gioco più accessibile a configurazioni di fascia media. Anche la linea dei processori minimi è stata corretta, mentre i valori di VRAM sono stati aggiornati per riflettere con maggiore precisione le necessità grafiche del titolo.

I requisiti minimi per girare 007 First Light su PC richiedono ora un sistema con Windows 10 o 11 a 64 bit, un processore Intel Core i5 9500 o AMD Ryzen 5 3500, 16GB di RAM e una scheda grafica con almeno 6GB di VRAM, come una NVIDIA GeForce GTX 1660 o AMD RX 5700. Lo spazio su disco necessario rimane invariato a 80GB, una dimensione ormai standard per le produzioni AAA moderne.

Per quanto riguarda le specifiche consigliate, IO Interactive punta su hardware più recente: Intel Core i5 13500 o AMD Ryzen 5 7600 come CPU, sempre 16GB di RAM, ma con schede grafiche più potenti come la NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti o AMD RX 6700 XT, dotate di 8GB di VRAM. Interessante notare che lo studio menziona esplicitamente anche le GPU discrete Intel come opzione equivalente, riconoscendo i progressi del colosso di Santa Clara nel mercato delle schede grafiche dedicate.

IO Interactive si è scusata pubblicamente per la confusione generata, promettendo che ulteriori dettagli sui target di performance verranno condivisi con maggiore trasparenza man mano che ci si avvicinerà alla data di lancio. Un approccio che la community apprezzerà sicuramente, dopo anni di lanci problematici nel settore che hanno minato la fiducia dei giocatori PC.

007 First Light arriverà il 27 maggio su un ampio ventaglio di piattaforme: oltre a PC, il gioco sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e persino sugli handheld gaming ROG Ally e ROG Ally X di ASUS. Una strategia multipiattaforma aggressiva che testimonia le ambizioni di IO Interactive per questo nuovo capitolo dell'universo bondiano, che rappresenta un ritorno alle origini del celebre agente 007.

Il progetto ha già fatto parlare di sé ai The Game Awards dello scorso dicembre, quando è stato rivelato che Lenny Kravitz, musicista e attore noto per il ruolo di Cinna nella saga di Hunger Games, interpreterà Bawma, un trafficante del mercato nero. Un casting di alto profilo che sottolinea l'ambizione narrativa del titolo e che potrebbe attirare l'attenzione anche al di fuori della fanbase tradizionale dei videogiochi di spionaggio.