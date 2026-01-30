L'universo tattico di Rainbow Six Siege si prepara ad accogliere una delle icone più leggendarie del gaming stealth: Solid Snake di Metal Gear Solid sta per diventare un Operatore giocabile nel titolo Ubisoft. L'annuncio, arrivato attraverso un teaser di appena 15 secondi, ha già mandato in delirio la community, confermando quella che potrebbe essere la collaborazione più significativa nella storia decennale del tactical shooter. Non si tratta del solito pacchetto di skin cosmetiche: stando alle prime indiscrezioni, Ubisoft e Konami avrebbero preparato qualcosa di molto più corposo per celebrare questo incontro tra due pilastri del gaming tattico.

Il video teaser per la roadmap dell'Anno 11 non lascia spazio a dubbi: la celebre tuta da infiltrazione di Snake è chiaramente riconoscibile, mentre una Codec Call in stile Metal Gear Solid 1 viene effettuata nientemeno che da Sam Fisher, protagonista di Splinter Cell e già presente in Siege come Operatore Zero dal 2020. Questa scelta narrativa crea un ponte affascinante tra tre franchise iconici dello stealth e dell'azione tattica, tutti legati in qualche modo alla storia di Ubisoft e Konami.

La reveal completa della roadmap dell'Anno 11 è programmata per il 15 febbraio alle 17:00 ora italiana, con una trasmissione ufficiale sul canale Twitch di Rainbow Six Siege. Al momento resta da chiarire se Snake sarà un Operatore completamente nuovo con abilità uniche ispirate al gameplay stealth di Metal Gear, o se il crossover includerà anche un bundle di cosmetici aggiuntivi per altri personaggi del roster.

Questa collaborazione potrebbe essere l'Operatore più entusiasmante degli ultimi dieci anni di Rainbow Six Siege

I segnali di questa partnership erano già emersi nella scorsa settimana grazie al dataminer @Shiiny77, noto per l'affidabilità delle sue leak. L'insider aveva anticipato che la collaborazione dell'Anno 11 Stagione 1 sarebbe stata "molto più di una semplice skin", lasciando intendere contenuti sostanziali. Insider Gaming aveva successivamente confermato in modo indipendente la veridicità delle informazioni, con @Shiiny77 che aveva aggiunto: "C'è tantissimo materiale in questo crossover e nella stagione stessa, è ricchissima di contenuti".

Rainbow Six Siege ha già ospitato diverse collaborazioni negli ultimi anni, portando nel gioco universi come Attack on Titan e The Boys attraverso bundle cosmetici per gli Operatori esistenti. Tuttavia, l'arrivo di Solid Snake rappresenta un salto qualitativo significativo, considerando il peso culturale del personaggio di Hideo Kojima nell'industria videoludica. Metal Gear Solid ha praticamente definito il genere stealth moderno, e vedere il suo protagonista interagire con le meccaniche tattiche di Siege rappresenta un sogno che i fan coltivano da decenni.

Il timing di questa collaborazione è particolarmente interessante: Rainbow Six Siege ha recentemente ricevuto l'aggiornamento decennale che ha trasformato il gioco in Rainbow Six Siege X, un refresh sostanziale che ha rivitalizzato l'esperienza competitiva e migliorato diversi aspetti tecnici del titolo. L'ingresso di Snake potrebbe quindi rappresentare il punto di partenza perfetto per attrarre nuovi giocatori e riportare veterani che si erano allontanati dal gioco.