Il mondo videoludico si prepara a vivere un momento storico: l'arrivo di 007 First Light, il primo videogioco dedicato alle origini di James Bond firmato dagli sviluppatori danesi di IO Interactive, già autori della celebre saga Hitman. Il titolo, atteso per il 27 maggio, si appresta a portare l'iconico agente segreto su tutte le principali piattaforme gaming, e oggi conosciamo finalmente i requisiti tecnici necessari per godersi l'esperienza su PC. Le specifiche rivelano un titolo tecnicamente ambizioso, che punta a sfruttare al massimo l'hardware di ultima generazione pur mantenendo una certa accessibilità per le configurazioni di fascia media.

Sul fronte delle configurazioni minime, gli appassionati potranno tuffarsi nell'avventura con un processore Intel Core i5 9500K o AMD Ryzen 5 3500, accompagnato da una scheda grafica NVIDIA GTX 1660 o AMD RX 5700, con una equivalente Intel. La RAM richiesta si attesta a 16 GB, mentre la memoria video necessaria è di 8 GB. L'aspetto più significativo riguarda lo spazio su disco: servono ben 80 GB di storage, una cifra che testimonia l'ambizione produttiva del progetto. Con questa configurazione, sarà possibile giocare a 1080p mantenendo i 30 fps su Windows 10 o 11 a 64 bit.

Per chi invece punta a un'esperienza più fluida e soddisfacente, le specifiche consigliate alzano l'asticella in modo considerevole. La CPU sale a un Intel Core i5 13500 o AMD Ryzen 5 7600, mentre la GPU richiesta diventa una NVIDIA RTX 3060 Ti o AMD RX 6700 XT. La RAM raddoppia a 32 GB, e la memoria video passa a 12 GB. Con questa configurazione, IO Interactive garantisce prestazioni a 60 fps sempre in risoluzione 1080p, sebbene non siano ancora state divulgate le specifiche per il gaming in 4K, che presumibilmente arriveranno nelle prossime settimane.

IO Interactive ha stretto una partnership con Nvidia per garantire che "l'esperienza PC raggiunga il livello di qualità che il franchise di Bond merita"

L'annuncio delle specifiche tecniche è arrivato accompagnato da una notizia che farà piacere ai possessori di hardware NVIDIA: IO Interactive ha infatti siglato una collaborazione con il colosso delle schede grafiche per implementare le più recenti tecnologie GeForce RTX. Lo studio danese ha dichiarato che questa partnership permetterà di sfruttare appieno le capacità dell'hardware di ultima generazione, portando sul PC un'esperienza tecnica all'altezza dell'eredità dell'agente 007. Considerando il track record di IO Interactive con la saga Hitman, nota per la sua ottimizzazione e per gli ambienti ricchi di dettagli, le aspettative sono decisamente elevate.

Dal punto di vista della disponibilità multipiattaforma, 007 First Light conferma il proprio carattere di tripla A moderno: oltre al PC, il gioco arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, la nuova console ibrida di casa Nintendo. Particolarmente interessante è l'inclusione anche degli handheld da gaming, con versioni specifiche per Xbox ROG Ally X e ROG Ally, i dispositivi portatili Windows targati Asus che stanno cercando di ritagliarsi uno spazio nel mercato dominato da Steam Deck.

Sul fronte dei contenuti, durante i The Game Awards del mese scorso è stato rivelato un colpo di scena inatteso: il musicista rock e attore Lenny Kravitz, noto per il suo ruolo in Hunger Games, vestirà i panni di Bawma, un trafficante del mercato nero. Questa scelta di casting dimostra le ambizioni cinematografiche del progetto, che punta a distinguersi nettamente dalla formula consolidata della serie Hitman.