Nell’ultimo periodo siamo assistendo a una valanga di nuovi annunci videoludici. Giusto qualche sera fa abbiamo riabbracciato la storica saga di Silent Hill, con Konami che ci ha mostrato ben quattro nuovi progetti in sviluppo. Ma non ci si ferma affatto solo alla saga horror nipponica, e tra le compagnie più prolifiche di questi tempi c’è sicuramene EA. Il colosso americano ha svelato tanti nuovi progetti, e tra questi spicca anche un nuovo videogioco tutto dedicato al personaggio di Iron Man.

Ad occuparsi di questo nuovo progetto basato su uno dei più amati supereroi Marvel sarà il team di EA Motive, già impegnati sul sempre più vicino remake di Dead Space. Mentre del gioco su Iron Man ad oggi sappiamo ancora poco, Patrick Klaus, general director di EA Motive, ne ha parlato in una nuova intervista rilasciata alla redazione di Eurogamer, svelandoci, tra le altre cose, che al momento il titolo è in fase di pre-produzione.

Da quanto emerge dalle parole di Klaus, per i ragazzi di EA Motive poter lavorare su un videogioco di Iron Man è la grande opportunità della vita e per questo vogliono trattare come si deve le storie di questo amatissimo personaggio. A tal proposito viene confermato che il gioco seguirà una storia inedita che saprà conciliare il DNA dell’uomo d’acciaio e l’anima del team di sviluppo che ha grandi ambizioni.

“Deve essere grande, deve essere innovativo e avrà bisogno di una narrazione avvincente. Ci serve del tempo per provare a fare determinate cose e per assicurarci di sviluppare una visione creativa e una direzione che deve essere fresca, unica e con elementi che si differenzino dagli altri giochi Marvel o giochi di ruolo d’azione già esistenti. Questo è il nostro grande obiettivo prima di passare alla produzione”, ha detto Patrick Klaus ai microfoni di Eurogamer.