Abbiamo atteso questo momento per anni, e ora che Silent Hill è finalmente tornato lo ha fatto con il botto. Proprio in questi giorni Konami ci ha dato la notizia che sognavamo da tempo: un ritorno in pompa magna dell’amatissima serie horror con tanto di evento ricco di novità. Proprio qualche istante fa lo show digitale è giunto al termine, lasciandoci con una sequela di annunci videoludici molto entusiasmanti. Ripercorriamo insieme tutto quello che c’è di nuovo per una delle saghe horror più acclamate di sempre.

Silent Hill 2 (2001)

Silent Hill | Tutti i giochi annunciati

Silent Hill 2

La trasmissione si apre con il primo filmato, il quale ci porta a dare i primi sguardi a quello che si rivela essere il tanto chiacchierato remake di Silent Hill 2. L’iconica introduzione del secondo capitolo riprende forma in scala 1:1 ma con una grafica totalmente rivista per rendere l’esperienza moderna. Come dicevano i rumor il progetto è sviluppato da Bloober Team, già autori di The Medium e Layers of Fear e al momento viene confermata l’esclusività temporale su PS5, col gioco che arriverà anche su PC.

Silent Hill Townfall

Il secondo progetto presentato stasera Silent Hill Townfall, un titolo che sta venendo in collaborazione con un altro team esterno. Questa volta si tratta di No Code, autori di Stories Untold e Observation. Townfall si basa su un concept inedito per il franchise, ma al momento si è visto un trailer molto magniloquente e non di più.

Silent Hill Ascension

Passiamo ora a un altro annuncio ancora più sperimentale e particolare del precedente se possibile. Si tratta di Silent Hill Ascension e sarà un’esperienza interattiva in real time sviluppata da Genvid Entertainment e in arrivo nel corso del 2023.

Silent Hill F

La trasmissione si conclude con Silent Hill F, quello che viene presentato come un ennesima nuova esperienza ambientata nel mondo del brand horror di Konami. A parte un primo teaser sappiamo che il progetto è in sviluppo presso il team di Neobards Entertainment, autori di Re.Verse.

Con Silent Hill F si conclude questo evento speciale tutto dedicato alla saga horror di Konami. Ancora una volta, dopo un evento di annunci, rimaniamo con il cuore gonfio d’entusiasmo, ma questo appuntamento è stato speciale dato che ha ufficialmente sancito il ritorno di una saga così storica non solo per il genere, ma per tutto il medium videoludico. Siete contenti di quanto mostrato questa sera? Qual è stato l’annuncio che avete preferito tra tutti?