IT x Fortnite: ecco i primi dettagli sul cross-over

IT e Fortnite propongono ora un cross-over sull'isola del battle royale: andate a caccia di palloncini, ma tenetevi pronti a un bello spavento.

Fortnite non è nuovo ai cross-over, lo sappiamo bene. Il battle royale di Epic Games ha spesso incrociato la strada con serie TV e film di alto livello, come Avengers, John Wick e Stranger Things. Ora, pare che sia il turno di IT. Questa collaborazione era in verità stata già anticipata da vari rumor, ma ora possiamo vedere con i nostri occhi cosa ci aspetta all’interno del gioco.

Attualmente, infatti, possiamo trovare dei palloncini rossi, tipica firma di Pennywise, vicino ai canali di scolo ai margini dei marciapiedi sparsi sull’isola di Fortnite. Distruggendoli, come potete sentire nel tweet poco sotto, viene riprodotta la lugubre risata del clown più spaventoso di tutti i tempi.

Red balloons are starting to appear across the map 🎈🤡 #Fortnite pic.twitter.com/geY9pVGpFl — Fortnite News | LootLake.net (@LootLakeBR) September 4, 2019

IT è in uscita oggi (qui la nostra recensione) ed è quindi possibile che nei prossimi giorni Epic Games sveli ulteriori dettagli legati, forse, a un evento unico. I palloncini sono un tocco interessante e divertente da trovare, ma chiaramente non hanno un vero e proprio scopo ludico. I palloncini si trovano nelle seguenti location: Palmeto Paradisiaco, Corso Commercio, Borgo Bislacco e Parco Pacifico. I dataminer hanno inoltre scoperto l’esistenza di una skin dedicata a Pennywise: non sappiamo in che modo sarà possibile ottenerla, però.

Per ora non ci resta altro da fare se non attendere, diteci, cosa ne pensate di questo cross-over tra IT e Fortnite? Vi sembra interessante, oppure un film horror non è adatto a un gioco pensato anche per i più giovani?