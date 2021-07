Italia campione d’Europa: anche PES festeggia il trionfo azzurro!

La serata di ieri è stata molto speciale per noi italiani. Dopo oltre 50 anni la nazionale italiana di calcio torna sul tetto d’Europa aggiudicandosi la vittoria nella competizione continentale EURO 2020. La finale contro l’Inghilterra si è decisa ai rigori dopo 120 minuti giocati con grande intensità. Dopo aver subito gol a soli due minuti dal fischio d’inizio, la partita si è messa subito in salita per l’Italia, che ha alzato la tanto ambita coppa solamente dopo i calci di rigore.

I festeggiamenti sono andati avanti tutta notte sia nel gruppo di calciatori e staff tecnico della nazionale, che nelle strade delle nostre città. L’euforia era alle stelle, e ancora oggi si respira un’aria di entusiasmo che ci accompagnerà per parecchio tempo. Ad aggiungersi ai festeggiamenti per la vittoria dell’Italia c’è anche la pagina ufficiale Twitter di PES, con la nota saga di videogiochi targata Konami che ha voluto celebrare il trionfo degli azzurri in un modo davvero speciale.

Nel video pubblicato nelle scorse ore sul Twitter ufficiale di PES, la versione virtuale del capitano dell’Italia Giorgio Chiellini alza nuovamente la coppa, con i festeggiamenti di rito che avvengono tutto intorno; esattamente come accaduto qualche istante prima sul prato di Wembley, quando tutta la nazionale italiana si è passata in consegna la tanto sognata coppa, dando finalmente il via ai festeggiamenti.

Champions

UEFA EURO 2020™️ has its winner 🇮🇹🤩⚽️

It needed to go all the way to penalties but Italy have taken the title 🏆

🇮🇹 fans: one emoji to describe that feeling (if you can) 👇🤯#PES2021 pic.twitter.com/xtmJT2bVQY

— eFootball PES (@officialpes) July 11, 2021