PES 2022 sarà gratuito? Qualcuno dice di sì

La serie di PES potrebbe essere avere un drastico cambiamento nel corso di quest’anno. Il calcio made in Konami, lo sappiamo, ha da sempre sofferto la concorrenza di FIFA, soprattutto sul versante FUT (FIFA Ultimate Team) e negli ultimi anni si è anche vista sottrarre la licenza della UEFA Champions League e Europa League. La casa di sviluppo giapponese starebbe però pensando ad una strategia diversa, che vedrebbe il prossimo gioco della serie divenire completamente gratuito, seguendo così la formula del free to play.

FIFA e PES stanno raggiungendo standard ormai sempre più elevati.

L’indiscrezione, che ovviamente trattiamo come un rumor, proviene da un podcast di VGC, testata giornalistica britannica, dove uno dei partecipanti ha dichiarato di aver ricevuto informazioni in merito al fatto che PES 2022 non sarà a pagamento. Si tratta di un cambiamento epocale, che però giustificherebbe anche lo strano test gratuito apparso sul PlayStation Store nel corso degli ultimi giorni. Ufficialmente la beta era solamente una sorta di stress test per i server online, basati però sulla versione mobile. E da sempre la versione per dispositivi mobili del simulatore calcistico di Konami è gratuita.

Nonostante tutti gli elementi coincidano a dare adito a queste supposizioni è bene ricordarsi che allo stato attuale appare davvero difficile per Konami offrire PES 2022 gratuitamente. Stiamo d’altronde parlando di uno dei giochi più venduti di sempre e che cerca ogni anno di introdurre nuove licenze in esclusiva, che hanno ovviamente un costo molto alto lato publisher e sviluppatore. Sicuramente ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi, quando Konami toglierà il velo dal nuovo Pro Evolution Soccer, magari durante l’edizione 2021 della Gamescom.

Free to play o no, PES 2022 sarà sicuramente uno dei giochi più attesi quest’anno dai fan. Lo scorso anno infatti Konami decise di saltare l’uscita, offrendo invece un update. Il motivo? Concentrarsi al meglio sulle nuove console, per proporre nel 2021 una vera e propria esperienza next gen. Sarà anche un’esperienza gratuita a questo punto?