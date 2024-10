Il cofondatore di Xbox passa ad Amazon

J Allard, cofondatore di Xbox, ha iniziato a lavorare per Amazon il mese scorso come vicepresidente nel team dispositivi e servizi. Allard ha confermato il suo nuovo ruolo via email a The Verge, ma ha dichiarato che è "troppo presto per dire qualcosa" sui progetti specifici su cui lavorerà, oltre a generiche "nuove idee".

Secondo quanto riportato da GeekWire, Allard riferirà direttamente a Panos Panay, ex capo delle divisioni Windows e Surface di Microsoft, che si è unito ad Amazon lo scorso anno dopo quasi 20 anni in Microsoft. L'arrivo di Allard rappresenta un importante acquisto per Amazon nel settore dei dispositivi e servizi tecnologici.

Allard ha trascorso oltre 20 anni in Microsoft, dove ha cofondato la divisione Xbox, lanciato la rete Xbox Live e sviluppato la console Xbox 360. Ha anche supervisionato lo sviluppo dello Zune, il concorrente Microsoft dell'iPod di Apple.

Allard ha lasciato Microsoft nel 2010, dopo aver lavorato al progetto poi cancellato del tablet Courier.

Il Courier non fu mai annunciato ufficialmente come prodotto Microsoft, ma il concept trapelato combinava penna e touch in un blocco note digitale. Il progetto fu cancellato in seguito a contrasti interni tra il gruppo di Allard e quello Windows guidato all'epoca da Steven Sinofsky.

Dopo aver lasciato Microsoft, Allard si è dedicato principalmente a Project 529, un'organizzazione di servizi alla comunità focalizzata sulla riduzione dei furti di biciclette. All'inizio di quest'anno, Project 529 è stata acquisita da Two Three Bird, liberando il tempo di Allard per "orientare le mie energie verso alcune nuove idee", come lui stesso ha affermato.