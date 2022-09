Quella che stiamo vivendo è una giornata molto importante per gli amanti della serie di Yakuza, dato che Ryu Ga Gotoku Studio e SEGA hanno annunciato ben tre nuove esperienze ambientate in tale universo. Ma come se non bastasse, le due compagnie nipponiche hanno fatto un secondo annuncio che renderà molto felici tutti i videogiocatori PC: sia Judgment che il suo sequel arrivano finalmente anche su PC.

A precedere l’annuncio ufficiale ci sono stati una serie di foto che hanno fatto velocemente il giro del web, le quali svelavano l’arrivo dei due titoli su PC immediatamente. Judgment e Lost Judgment sono quindi già disponibili su Steam, così da permettere a tutti i giocatori PC di godere di queste due avventure ambientate nell’universo di Yakuza anche al di fuori degli ecosistemi console.

A differenza delle saghe principali, queste due nuove avventure permetteranno ai giocatori di vestire i panni di Takayuki Yagami, quello che è un ex-avvocato che, a seguito di una serie di avvenimenti, si trova a seguire la strada da investigatore privato. In entrambi i titoli si potranno vedere e incontrare una serie di situazioni e ambientazioni già note per chi ha già vissuto un’esperienza targata Yakuza.

There we go: Judgement and Lost Judgment are now available on Steam Judgmenthttps://t.co/awAOHnlN5H Lost Judgmenthttps://t.co/FOI7THvKOV Trailerhttps://t.co/wl1rBvrpFe pic.twitter.com/4Dm1xxizeS — Nibel (@Nibellion) September 14, 2022

I nuovi annunci di Ryu Ga Gotoku e SEGA, però, non si fermano affatto ai due Judgment, e anche la saga principale di Yakuza ha ottenuto una serie di novità molto interessanti. Oltre al remake del prequel ambientato nel periodo feudale giapponese, è stato alzato il velo anche sull’ottavo capitolo principale con protagonisti Ichiban e Kyriu e una nuova avventura ambientata temporalmente tra i sesto e il settimo capitolo principale. Oltre ai due Judgment, inoltre, su PC sono disponibili anche tutti i titoli di Yakuza usciti fino a oggi, e mai come oggi i fan possono godersi la saga completa con tanto di spin-off e remake.