Jump Force al capolinea: addio ai negozi digitali e ai server online

Il temibile Frieza decide di attaccare New York con il suo esercito di adepti ma viene affrontato dal suo rivale, Son Goku. Con questa premessa, decisamente particolare per un titolo di questo tipo, viene presentato Jump Force picchiaduro sviluppato da Spike Chunsoft e pubblicato da Bandai Namco. Il titolo fu rilasciato nel febbraio del 2019 non sfruttando però appieno la potenza di tutti i personaggi provenienti dai manga più popolari.

Il gioco, seppur divertente a livello di meccaniche e combo, venne criticato per la sua qualità tecnica e grafica e per una trama davvero non all’altezza di certi picchiaduro usciti in quel periodo. Jump Force è sicuramente un’opera rivolta verso coloro appassionati di anime e manga che si esaltano nell’assistere ad una ipotetica sfida tra Vegeta e Roronoa Zoro. Nel corso di questi due anni gli sviluppatori hanno deciso di rilasciare diversi DLC, aumentato il roster dei personaggi aggiungendone alcuni davvero stravaganti.

In queste ore però ecco che arrivano le cattive notizie, a quanto pare Jump Force è arrivato al capolinea. Bandai Namco ha recentemente dichiarato che il titolo verrà rimosso dalla vendita nei negozi digitali negli Stati Uniti a partire dal 7 febbraio 2022 mentre, dal 25 agosto dello stesso anno, i server chiuderanno per sempre rimanendo utilizzabile solo ed esclusivamente in single player. Se ciò non bastasse anche i DLC non saranno più acquistabili.

Una notizia davvero terribile per gli appassionati del titolo ma inevitabile per Bandai Namco. Non sono del tutto chiare comunque le motivazioni di tale scelta, è probabile che tale situazione sia dovuta ad una questione di diritti di ogni singolo personaggio ma è ancora più probabile che sia dovuto allo scarso interesse da parte del pubblico che nel giro di poco tempo ha abbandonato i server. Avete giocato a Jump Force? Come vi è sembrato? Fateci sapere la vostra opinione con un commento qui sotto nella sezione dedicata.