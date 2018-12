Just Cause 3 e Project Cars 2 nel nuovo Humble Monthly!

Dopo lo scorso mese con Metal Gear Solid V e Cities Skylines, Humble Bundle ha nuovamente aggiornato l’offerta di Humble Monthly con nuovi videogiochi. Questa iniziativa permette agli appassionati di ricevere una piccola raccolta di titoli sottoscrivendo un abbonamento.

La prima produzione a comporre il pacchetto è Just Cause 3 XXL Edition, predecessore del quarto capitolo che abbiamo da poco recensito sulle nostre pagine. Il secondo, invece, è il magico e divertente Wizard of Legend, mentre il terzo è Project Cars 2.

Il costo mensile di Humble Monthly è di soli 12 dollari, vale a dire 10 euro circa. Tuttavia i nuovi iscritti possono abbonarsi al prezzo di 10 dollari e risparmiare qualche euro.

Come se non bastasse, la raccolta di Humble Monthly sarà impreziosita da nuovi videogiochi a partire dal prossimo 4 gennaio. Se siete interessati, potete sottoscrivere l’abbonamento in questione al seguente indirizzo.