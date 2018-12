Just Cause 4: guida al platino

Just Cause 4 è appena arrivato sul mercato, portando con sé ben 34 trofei (20 bronzo, 8 argento, 5 oro e 1 platino): ecco a voi la guida per sbloccarli tutti.

Just Cause 4 Informazioni

Difficoltà: 2/10

Ore necessarie: 50

Run necessarie: 1

Trofei missabili: 0

Trofei bronzo

Mostrami la via – Scopri tutte le statue antiche

Per ottenere il trofeo, dovrete semplicemente trovare le 12 statue antiche: niente di più semplice, poiché saranno indicate sulla mappa.

Sento il bisogno… – Gira tutte le acrobazie di velocità

Per ottenere il trofeo, dovrete completare le 185 acrobazie di velocità. Prima di tutto, aprite la mappa e dirigetevi verso le icone a forma di contachilometri, che rappresentano appunto questo tipo di acrobazie: dovrete oltrepassare un checkpoint a una certa velocità utilizzando un veicolo qualsiasi, tranne la tuta alare, per considerare la sfida superata.

… E più duramente cadono – Distruggi tutti i dirigibili di sorveglianza

Per ottenere il trofeo, dovrete distruggere ben 24 dirigibili di sorveglianza, indicati sulla mappa con un piccolo dirigibile giallo. Per distruggerli, basterà sparare qualche colpo.

Stuntman – Gira tutte le acrobazie su veicoli

Per ottenere il trofeo, dovrete completare le 127 acrobazie su veicoli. Prima di tutto, aprite la mappa e dirigetevi verso le icone a forma di volante, che rappresentano appunto questo tipo di acrobazie: dovrete oltrepassare un checkpoint a una certa velocità utilizzando un veicolo con ruote qualsiasi per considerare la sfida superata.

Stile da vendere – Gira tutte le acrobazie con tuta alare

Per ottenere il trofeo, dovrete completare le 124 acrobazie con la tuta alare. Prima di tutto, aprite la mappa e dirigetevi verso le icone a forma di tuta, che rappresentano appunto questo tipo di acrobazie: dovrete superare tre punti in poco tempo con la tuta alare per considerare la sfida superata.

Siamo in affari – Conquista tutte le fabbriche

Per ottenere il trofeo, dovrete conquistare le 7 fabbriche sparse per il mondo di gioco. Dopo ogni conquista, il tempo necessario per rifornire veicoli e armi diminuirà.

Esploratore – Scopri il 50% di tutti i luoghi da scoprire

Vedi Giramondo.

Il mio elemento – Metti piede sul punto più alto di Solís

Dopo aver completato la storia, recatevi nella regione di Qachas con un elicottero e, tra i monti, scorgerete immediatamente il punto più alto dell’intera regione: lanciatevi con il vostro paracadute e, una volta atterrati, otterrete il trofeo.

Fantasie di flipper – Distruggi un veicolo con un colpo di fuoco secondario “a rimbalzo” del PBX Auto-Slug 4

Prima di tutto, dovrete raccogliere un PBX Auto-Slug 4, spesso situato nei container d’argento nelle basi militari. Una volta preso, esplorate fino a trovare un veicolo, attivate la modalità di fuoco secondario e sparate per distruggerlo e ottenere il trofeo.

Ca-mucca-mento – Trasforma 10 soldati della Mano Nera in mucche con il Bovinator in una sessione

Prima di tutto, recuperate l’arma nella regione di Vaivenes e recatevi in una base della Mano Nera: a questo punto. sparate a dieci soldati per trasformarli in mucche e ottenere il trofeo.

Il gioco del pollo – Schiantati contro un aereo in volo con il tuo aereo

Per ottenere il trofeo, vi basterà recarvi in un qualsiasi aeroporto, rubare un aereo e volare fino a incontrarne un altro: a questo punto, schiantatevi per ottenere il trofeo.

Rico lo scavezzacollo – Recluta tutti i piloti

Per reclutare tutti e sette i piloti, vi basterà arrivare al livello 14 dell’Armata del Caos (vedi Un’intera Armata del Caos)

Amore superiore – Usa il sollevatore per 15 minuti non consecutivi (booster e riavvolgimento non sono concessi!)

Per ottenere il trofeo, dovrete utilizzare la mod sollevatore per 15 minuti durante la vostra avventura.

Grandi classici – Usa solo il riavvolgimento per 15 minuti non consecutivi (booster e sollevatore non sono concessi!)

Per ottenere il trofeo, dovrete utilizzare la mod riavvolgimento per 15 minuti durante la vostra avventura.

Decollo – Usa solo il booster per 15 minuti non consecutivi (sollevatore e riavvolgimento non sono concessi!)

Per ottenere il trofeo, dovrete utilizzare la mod booster per 15 minuti durante la vostra avventura.

Respira il mio fumo – Batti il punteggio di qualcuno mentre tracci manualmente l’impresa

Per ottenere il trofeo, vi basterà aprire la mappa, andare su Imprese e completarne una qualsiasi (su 51 disponibili) guidando manualmente.

Permettetemi di presentarmi – Aiuta Sargento con l’imboscata, incontra Javi Huerta e visita Garland King sul set

Dopo il prologo, potrete esplorare liberamente e incontrare Sargento, Javi Huerta e Garland King: completate la prima missione con tutti e tre per ottenere il trofeo.

Scorta di armi – Ottieni i diagrammi di tutte le armi piccole e pesanti

Per ottenere il trofeo, vi invitiamo a consultare la nostra guida.

Artificiere – Rimuovi tutti i veicoli bomba dai porti di Solís

Durante il proseguo dell’avventura principale, riceverete tre missioni in cui, in 5 minuti, dovrete rimuovere 10 veicoli bomba gettandoli nell’acqua: completatele per ottenere il trofeo.

Traguardo del Caos – Aumenta il tuo livello dell’Armata del Caos riempiendo la barra del Caos

Trofeo impossibile da mancare.

Trofei argento

Ci mettiamo un cannone gigante – Completa l’operazione Sandstinger

Trofeo legato alla storia, impossibile da mancare.

E se passassi… da sopra? – Completa l’operazione Windwalker

Trofeo legato alla storia, impossibile da mancare.

Tira giù quell’affare! – Completa l’operazione Thunderbarge

Trofeo legato alla storia, impossibile da mancare.

Un’intera Armata del Caos – Raggiungi il livello 14 di Armata del Caos

Per aumentare il livello di Armata del Caos, dovrete distruggere i veicoli della Mano Nera e uccidere i soldati, oppure danneggiare alcuni oggetti segnati in rosso (serbatoi, generatori e antenne). Probabilmente sbloccherete questo trofeo durante l’ottenimento di Non me ne vado.

Impara il mio nome – Entra in classifica per ogni impresa

Per sbloccare il trofeo, basterà tentare tutte e 51 le imprese, senza nemmeno impegnarvi per ottenere un punteggio alto.

L’ultimo eroe d’azione – Aiuta Garland King a finire il suo film

Per ottenere il trofeo, vi basterà completare la serie di quest (6) di Garland, rappresentato sulla mappa con la lettera G.

Sapere è potere – Scopri i misteri della tomba perduta di Otorongo

Per ottenere il trofeo, dovrete prima di tutto portare a termine la serie di quest di Javi, dopodiché completare ben sei rovine antiche: quest’ultime richiedono di spostare almeno un masso gigante verso un buco, dunque armatevi di pazienza per finirle senza troppi problemi. Così facendo, sbloccherete la missione La tomba perduta di Orotongo: anche qui, spostate i massi nei buchi al centro della città e trascinate il sarcofago nel punto di estrazione per concludere la missione e ottenere il trofeo.

Il suo nome è Luis – Aiuta Sargento a fermare un’ondata di rinforzi della Mano Nera

Per ottenere il trofeo, vi basterà completare la serie di quest (17) di Sargento, rappresentato sulla mappa con la lettera S, per accedere all’ultima: portatela a termine per sbloccare Il suo nome è Luis.

Trofei oro

La storia dello scorpione – Conquista Illapa

Trofeo legato alla storia, impossibile da mancare.

Giramondo – Scopri tutti i luoghi del gioco

Con oltre 150 luoghi, questo trofeo è senza ombra di dubbio uno degli ultimi che otterrete, anche perché non li vedrete sulla mappa se non al momento della scoperta. Per vostra fortuna, basterà visitare le location e non completarle.

Ricche scorte – Ottieni tutti i piani dei rifornimenti

Per ottenere i 123 piani dei rifornimenti, dovrete:

Completare la storia

Finire tutte le acrobazie

Distruggere tutti i dirigibili di sorveglianza

Completare le quest di Garland e Sargento

Scoprire tutte le rovine e le statue per Javi

Conquistare tutte le regioni

Una volta fatto, otterrete il trofeo.

Non me ne vado – Conquista tutte le regioni

Per ottenere il trofeo, dovrete conquistare tutte e 31 le regioni. In ogni area ci sarà una missione di attacco da portare a termine e, una volta completata, libererete la regione e potrete ripetere il procedimento nei territori limitrofi. Tenete a mente che alcune zone potranno essere liberate solo dopo il completamento della storia.

Mi piace avere le mie opzioni – Sblocca tutte le mod per il rampino

Per ottenere il trofeo, vi invitiamo a consultare la nostra guida.

Trofeo platino

Rico è stato qui – Ottieni tutti i trofei di Just Cause 4

Dopo aver sbloccato ogni trofeo, otterrete il tanto agognato platino.