Just Dance 2025: ballare per sensibilizzare sull'ADHD

L'ultima edizione di Just Dance (di cui vi abbiamo parlato nella recensione dedicata) include una coreografia speciale per sensibilizzare sul disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD). La mappa, basata sulla canzone "BANG BANG! (My Neurodivergent Anthem)" di Galantis, mira, infatti, a promuovere l'inclusività e la comprensione di questa condizione neurologica, e di recente è stato pubblicato un video del dietro le quinte sulla sua realizzazione.

L'ADHD è un disturbo evolutivo dell'autocontrollo che colpisce l'11% dei ragazzi tra i 3 e i 17 anni negli Stati Uniti. Caratterizzato da difficoltà di attenzione, controllo degli impulsi e gestione dell'attività, può rendere complesso l'adattamento all'ambiente e la gestione delle relazioni, specialmente in età evolutiva.

La scelta di Ubisoft di includere questa coreografia in Just Dance 2025 Edition rappresenta, quindi, un importante passo verso l'uso dei videogiochi come strumento di sensibilizzazione sociale. Lo scenario vivace, il coach coinvolgente e la coreografia dinamica sono stati progettati per affrontare il tema dell'ADHD in modo positivo ed edificante.

Pierre Escaich, Neurodiversity Talent Program Director di Ubisoft, ha dichiarato a riguardo:

"Questa mappa di Just Dance è un modo perfetto per sfidare gli stereotipi e portare in primo piano ciò che Just Dance ha sempre fatto, ovvero celebrare tutti in tutta la loro singolarità, invitando a connettersi gli uni con gli altri attraverso la danza!"

La Dott.ssa Martina Migliore, esperta di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale e Direttrice Formazione e Sviluppo di Serenis, sottolinea l'importanza di questa iniziativa: "I videogiochi possono essere uno strumento potente per sensibilizzare e creare empatia verso chi convive ogni giorno con problemi come quello dell'ADHD".

La coreografia di Just Dance 2025 Edition è stata progettata per raccontare i diversi stadi dell'ADHD, dimostrando come l'intrattenimento possa educare e favorire l'inclusività. Questi giochi non solo promuovono la consapevolezza e l'accettazione sociale, ma possono anche aiutare a sviluppare strategie per affrontare efficacemente i sintomi quotidiani dell'ADHD.

L'iniziativa di Ubisoft dimostra il potenziale dei videogiochi come mezzo per promuovere la comprensione e l'accettazione delle diversità neurologiche. Attraverso Just Dance 2025 Edition, l'azienda contribuisce a creare un ambiente più inclusivo e consapevole, utilizzando il potere dell'intrattenimento per educare e sensibilizzare su temi importanti come l'ADHD. Ovviamente, la speranza è che sempre più aziende nel settore videludico - e non solo - abbraccino l'idea di informare i giocatori su tematiche delicate come questa attraverso i loro prodotti.