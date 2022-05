Riuscite a immaginare il famoso rapper Kanye West impegnato come game designer? Difficile ovviamente, ma è successo davvero. A raccontare questa storia è stato l’ex giornalista di IGN, Zachary Ryan, attualmente al lavoro su Twitch, che ha riesumato un vecchio ma divertente anedotto su uno dei passati E3.

Come spiegato da Ryan, Miyamoto e Kanye West si sono incontrati durante l’E3 2015. “Nel 2016 sono volato a New York per intervistare Shigeru Miyamoto. A un certo punto qualcuno ha citato West e Miyamoto mi ha raccontato di come appena un anno prima il rapper avesse tentato di fare un pitch per un suo progetto legato ai videogiochi”, ha scritto Ryan.

Il rapper mostrò a Shigeru Miyamoto un prototipo di un suo videogioco, dove i giocatori impersonavano la sua mamma in viaggio verso il paradiso. “Mentre mi raccontava questa storia scuoteva la testa. Non si trattava di un giudizio sul gioco, semplicemente non poteva credere che il musicista stesse facendo un pitch in quel preciso momento”, ha aggiunto Ryan al suo racconto. Chiaramente il pitch non ha mai trovato l’approvazione di Miyamoto e poco dopo Kanye West ha annunciato il suo videogioco, chiamato Only One.

La storia potrebbe avere un lieto fine, ma la verità è che Only One non ha mai visto la luce. Annunciato nel 2016 da West in persona, del gioco oramai se ne sono perse completamente le tracce. Al momento infatti non c’è nessuna novità al di là dell’annuncio (oltre che del trailer, che potete trovare poco più sopra) e con molta probabilità resterà solamente un progetto nella testa del rapper. Sicuramente però la storia è molto divertente e non è detto che in futuro non emergano altri dettagli. Chissà, probabilmente West potrebbe non essere stata l’unica personalità fuori dal mondo dei videogiochi ad aver proposto qualcosa a una leggenda come Miyamoto.