KartRider Drift: tutti i trucchi per vincere le gare

Avete mai sentito parlare di KartRider Drift? Nonostante in Europa i giochi di Kart siano solitamente sinonimo di Mario Kart e nel peggiore dei casi di Crash Team Racing, in Asia questi due titoli hanno vita breve perché da oltre dieci anni c’è un brand, quello di KartRider appunto, che spopola come non mai. Con l’arrivo di KartRider Drift nel mercato Europeo e Americano però le cose potrebbero cambiare, complice anche il buon gameplay del titolo e l’alto livello di abilità richiesto al giocatore per riuscire a dare il meglio sulle piste. È proprio per questo che in molti si chiedono se esistono dei trucchi per KartRider Drift, in modo da poter primeggiare sulle piste più difficile e battere i propri amici nei time attack.

Esistono dei trucchi su KartRider Drift?

Se per trucchi intendiamo tutta quella serie di input o di serie di comandi che permettono a un giocatore di ottenere dei vantaggi enormi sugli avversari, purtroppo la risposta è no.

Come accade per la stragrande altra maggioranza di videogiochi per smartphone, infatti, i trucchi sono stati lasciati da parte per cercare di introdurre tutta meccaniche basate sulla competitività e sul bilanciamento della sfida tra i giocatori.

Ci sono però dei “trucchetti” che si possono utilizzare per migliorare le prestazioni sul campo: parliamo, ad esempio, di conoscere in maniera approfondita le traiettorie per migliorare le proprie prestazioni sulle piste o del conoscere i personaggi migliori con i quali gareggiare.

KartRider Drift: i trucchi per drift infinito

Per essere i più veloci su KartRider Drift ci vuole principalmente una cosa: abilità, tanta abilità. Proprio per questo il consiglio che vi possiamo dare è quello di studiare le piste e le traiettorie delle stesse, così da essere i migliori sul campo.

Dato che studiare in compagnia è meglio che studiare da soli, a nostro dire la cosa migliore che è possibile fare è utilizzare a proprio vantaggio quell’immenso bagaglio di conoscenze che è Youtube!

Ad esempio il canale dello youtuber DonutKR ha una bellissima playlist dedicata unicamente al mondo di KartRider Drift in cui spiega in maniera approfondita, con dati e ricerche, tutto quello che bisogna sapere per driftare al meglio e ottenere il massimo da ogni curva.

Alcune route si possono vedere al sul canale della KDL Global League, ovvero la lega esportiva mondiale dedicata a KartRider; guardare i match permette di prendere ispirazione sulle route da seguire e sulle traiettorie da sperimentare.

Per finire, un buon modo per capire quanto si è forti o meno è studiarsi questa completissima tabella redatta da alcuni illustri membri della community internazionale con tutti i tempi migliori dei Time Attack delle varie piste.

KartRider Drift: ecco i trucchi degli sviluppatori

Gli sviluppatori di KartRider Drift, consapevoli che il pubblico Europeo e Americano si sarebbe scontrato con una community già molto forte, ha pensato bene fin da subito di creare tutta una serie di contenuti ufficiali dedicati al gioco.

Sul canale ufficiale di Kart Rider Drift, infatti, è possibile trovare alcuni video educativi su come driftare e su come utilizzare alcune delle tecniche di curva per migliorare i propri tempi sulle varie gare.

KartRider Drift: ci sono trucchi per diventare ricchi?

In effetti in KartRider Drift ci sono delle combinazioni di cose che possono far diventare ricchi ma queste non sono veri e propri "trucchi", bensì parliamo di codici che vanno inseriti dentro l'apposito campo compilabile presente in impostazioni (o dentro al sito ufficiale).

Questi codici permettono di ottenere oggetti estetici esclusivi o valuta in game, quest'ultima sempre utile per acquistare nuovi oggetti estetici o per provare quel personaggio che tanto desideriamo.

Abbiamo raccolto per voi tutti i codici a disposizione del gioco all'interno di questa pagina!