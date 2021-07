Kena Bridge of Spirits: rimandata l’esclusiva PS5! Ecco la nuova data

Ormai ci siamo quasi abituati a digerire i rimandi dei titoli più importanti. D’altronde, è sempre meglio per tutti che un gioco arrivi sugli scaffali nel miglior modo possibile, e penso che nessuno voglia rivedere casi come la versione PC di Batman Arkham Knight o il più recente lancio di Cyberpunk 2077. Il titolo che è stato rimandato qualche ora fa è Kena Bridge of Spirits, la nuova esclusiva PlayStation 5 che fin dai primi annunci ha saputo ammaliare tantissimi appassionati.

Ad annunciare questa novità inattesa sono stati gli stessi ragazzi di Ember Lab, lo studio di sviluppo che proprio con Kena Bridge of Spirits si sta trovando per la prima volta ad affrontare lo sviluppo di un videogioco. Il team è partito subito con il realizzare un titolo dalle forti ambizioni; un gioco d’avventura in tre dimensioni che pare quasi un film Pixar interattivo. Non per niente questi ragazzi arrivano da un passato in cui si occupavano di realizzare film d’animazione, e si vede.

Come viene dichiarato all’interno di un post sui social, i ragazzi di Ember Lab hanno deciso di rimandare Kena Bridge of Spirits al prossimo 21 settembre 2021. I motivi sono molto semplici; il team ha deciso di prendersi del tempo extra per rendere il gioco più pulito possibile su tutte le piattaforme su cui uscirà; PC tramite Epic Games Store ed in esclusiva console su PlayStation 5. Proprio per questo, lo studio vuole che al lancio la propria opera di debutto sia la migliore possibile.

Non possiamo fare altro che accogliere ben volentieri queste volontà dei ragazzi di Ember Lab. L’attesa non sarà così eccessiva, dato che il lancio del gioco è stato slittato di solamente un mese, e di sicuro, quando Kena Bridge of Spirits arriverà finalmente sul mercato avremo quel gioco che ci ha fatto tanto sognare dai trailer mostrati fin’ora.