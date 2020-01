Kentucky Route Zero, a breve la data di uscita del quinto atto e della versione console

Dopo ben sette anni dal rilascio del primo episodio, Kentucky Route Zero si avvia verso la conclusione con l’uscita del quinto atto per PC e della versione console. L’avventura punta-e-clicca di Cardboard Computer ambientata in una versione surreale e onirica degli Stati Uniti era stata inizialmente rilasciata nel 2013, anno in cui erano apparsi i primi due atti, da quel momento il rilascio degli episodi era diventato sempre più sporadico con il terzo arrivato nel 2014 e il quarto nel 2016.

Gli sviluppatori dello studio indie hanno dato nelle ultime ore un nuovo aggiornamento sullo sviluppo attraverso il numero telefonico che fornisce agli utenti informazioni sullo stato di sviluppo del gioco. Il messaggio che si può ascoltare componendo 1-858-WHEN-KRZ adesso annuncia che il titolo viene preparato per la pubblicazione mentre nei mesi precedenti aveva riguardato i controlli sulla qualità ancora in corso. Il messaggio telefonico invita inoltre i giocatori a restare in attesa per altre novità con un tempo stimato di circa due giorni. Per questo l’ipotesi è che la data di uscita del quinto capitolo e della versione console potrebbe essere annunciata nel corso della giornata di martedì. Cardboard Computer ha inoltre pubblicato una GIF su Twitter che lascia intendere delle novità a breve.

Nel 2017 Cardboard Computer aveva annunciato di stare lavorando con l’aiuto del publisher Annapurna Interactive non solo al quinto atto di Kentucky Route Zero ma anche alla TV Edition del gioco, ovvero la versione per console del titolo che fino al momento è disponibile soltanto su PC. mI piani iniziali erano quelli di una pubblicazione nei primi mesi del 2018 ma tutto è evidentemente slittato più volte.

La nuova edizione disponibile per console, che arriverà come aggiornamento agli utenti PC che già possiedono il gioco, migliorerà anche il titolo sotto molti aspetti e introdurrà varie localizzazioni e tra queste è prevista anche quella con la traduzione del testo in italiano. Per i fan del gioco è stata una lunga e frustrante attesa nel corso degli anni dati i tempi di realizzazione dei vari episodi da parte di Cardboard Computer, uno studio composto da appena tre sviluppatori, ovvero Jake Elliott, Tamas Kemenczy e Ben Babbitt. Kentucky Route Zero sarà disponibile oltre che per PC anche su Nintendo Switch, PlayStation 4, e Xbox One.