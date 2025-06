All'evento di apertura della Summer Game Fest, Killer Inn si è presentato in tutto il suo splendore, pronto a ridefinire il genere dei thriller multigiocatore, ma nei giorni scorsi abbiamo avuto l'opportunità di assistere a una presentazione in anteprima del titolo, frutto della collaborazione tra Tactic Studios, Square Enix e TBS Games e possiamo dirvi che quanto ci è stato mostrato ci ha particolarmente galvanizzato

Killer In si presenta come un innovativo gioco multigiocatore PvP capace di alternare fasi di shooting frenetico a momenti di pura investigazione. Il canovaccio è molto semplice, i giocatori saranno invitati a partecipare a una competizione, dove la posta in gioco è la loro stessa vita, orchestrata da una misteriosa e oscura organizzazione nota come Astra. In questa sfida estrema, le abilità di deduzione dei partecipanti saranno messe alla prova come mai prima d'ora, visto che ogni indizio potrebbe salvargli la vita.

L'arena di questo peculiare scontro è un antico castello, sperduto tra le montagne, lontano da sguardi indiscreti, assente da qualsiasi mappa e il cui accesso può essere trovato solo dagli "invitati". Con questa peculiare struttura a fare da scenario alla particolare competizione, gli "invitati" verranno suddivisi in due fazioni contrapposte: i Lupi e gli Agnelli.

I Lupi hanno l'obiettivo di cacciare ed eliminare tutti gli Agnelli. La loro astuzia sarà fondamentale per celare le proprie tracce e non destare sospetti, operando nell'ombra pur nascondendosi "in bella vista".

Gli Agnelli, tutt'altro che indifesi, dovranno sopravvivere, smascherare i Lupi che si celano tra loro, combattere o cercare una via di fuga dal castello. La vittoria per gli Agnelli è decretata dalla rivelazione di tutti i Lupi o dalla loro fuga dal castello prima di venire brutalmente assassinati.

Il cuore pulsante di Killer In batte al ritmo dell'investigazione e dell'inganno. Quando un Lupo compie un'uccisione, lascia immancabilmente delle prove: una ciocca di capelli, impronte digitali, tracce di sangue o un pezzo di vestito. Gli Agnelli hanno il compito di scovare questi indizi per comprendere di più sull'identità degli assassini, oltre ad avvalersi di una "modalità Focus" che gli permetterà di rivelare ulteriori tracce ambientali, come impronte, bossoli di proiettili o persino suoni che filtrano attraverso i muri, aggiungendo un livello di profondità decisamente interessante alle fasi investigative.

Ogni indizio avvicinerà gli Agnelli alla verità, ma il rischio è una costante: una singola accusa errata contro un altro Agnello può costare la vita al giocatore, poiché "è proibito per un agnello fare del male a un altro agnello, pena la morte". Per facilitare la cooperazione strategica (o la manipolazione orchestrata), il gioco integra una chat vocale, che tiene conto della posizione, della distanza e dello spazio circostante dei giocatori, per un'esperienza incredibilmente realistica e immersiva. Inoltre, è disponibile un'ampia gamma di emote e "stamps" per chi, invece, preferirà ridurre al minimo la comunicazione e concentrarsi sul suo ruolo in questa carneficina.

Per sopravvivere o per dare la caccia, i giocatori avranno accesso a un vasto arsenale. Questo include armi da mischia, come mazze e asce, e armi da fuoco quali fucili, SMG, revolver e fucili a pompa. In assenza di armi, i giocatori possono sempre essere usare calci e pugni per difendersi o attaccare. Il combattimento diretto, però, non è l'unica via: è possibile posizionare trappole, utilizzare granate in grado di stordire o avvelenare, lanciare dardi e usare coltelli da lancio per uccidere silenziosamente.

La progressione in Killer Inn è cruciale e i giocatori dovranno acquistare oggetti e equipaggiamento da membri del personale presenti nel castello, o reperirlo nei vari forzieri disseminati nel castello, utilizzando dei "token" speciali. Questi token, insieme a XP e oro, si guadagnano completando le missioni assegnate dal personale del castello. Tali missioni sono fondamentali per acquisire risorse e sbloccare le abilità del personaggio, che permetteranno di condurre le indagini con maggiore scioltezza o diventare più letali durante gli scontri.

Il castello, inoltre, dispone di "zone sicure", aree vicino ai membri del personale, dove i Lupi non possono attaccare, offrendo agli Agnelli un breve momento di respiro per riorganizzare le proprie risorse e ragionare sul da farsi. Per gli Agnelli che non desiderano macchiarsi di sangue, esiste una via di fuga: è possibile aprire il cancello del porto e salpare con la nave che li ha condotti lì, sebbene questa "via della libertà" non sia affatto facile e richieda di portare a serie una serie di compiti che esporranno enormemente il giocatore.

Killer Inn promette una rigiocabilità infinita grazie a oltre 20 personaggi unici tra cui scegliere. Ognuno di essi vanta abilità speciali, un'estetica e un background distintivi. Alcuni eccellono nella forza fisica, altri nella capacità di individuare indizi, altri ancora si affidano a velocità o furtività, assicurando che ogni giocatore possa trovare un personaggio adatto al proprio stile di gioco.

Queste abilità si sbloccano man mano che i giocatori salgono di livello durante la partita, ma non vengono trasferite tra le partite, garantendo che ogni match inizi con un "campo da gioco livellato". Tra i vari personaggi troviamo:

Winston: Un chirurgo la cui abilità "Precisione Chirurgica" lo rende più letale con i coltelli e non lascia tracce di sangue. La sua abilità "Sadista" gli permette di infliggere il 25% di danni in più quando è coperto di sangue, rivelando un lato oscuro.

Sunny: Una giocatrice professionista con l'abilità "Power Leveler" che le fa guadagnare il 35% di XP in più da tutte le fonti. La sua "Gamer Rage" aumenta i danni e la velocità di movimento quando subisce danni.

Una giocatrice professionista con l'abilità "Power Leveler" che le fa guadagnare il 35% di XP in più da tutte le fonti. La sua "Gamer Rage" aumenta i danni e la velocità di movimento quando subisce danni. The Handyman: La sua abilità "Resourceful" gli consente di migliorare gli oggetti con il 50% di risorse in meno.

The Otaku: La sua abilità "Clue Collector" aumenta la sua HP massima quando trova indizi.

Jesse Atard, direttore creativo di Tactic Studios, e Dave Herszog, direttore tecnico, hanno espresso il loro grande entusiasmo per lo sviluppo di Killer Inn, definendolo "super divertente da realizzare e una vera sfida creativa". Sperano che i giocatori si divertano tanto quanto loro nello scoprire il gioco.

Per affinare ulteriormente l'esperienza, Tactic Studios ha annunciato l'avvio di una beta test a porte chiuse tramite Steam nel prossimo futuro. Questa fase servirà principalmente per testare la stabilità del server e raccogliere il prezioso feedback dei giocatori, permettendo al team di sviluppo di plasmare il gioco in base ai suggerimenti della community.

Killer Inn si preannuncia come un'esperienza multigiocatore incredibilmente peculiare, dove la battaglia tra fiducia e inganno sarà più intensa delle sparatorie fra i giocatori.