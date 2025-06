La frenesia per la nuova Nintendo Switch 2 (che potete acquistare su Amazon) ha portato con sé un episodio tanto inaspettato quanto bizzarro che ha coinvolto alcuni clienti di GameStop. Mentre migliaia di appassionati si recavano nei negozi per ritirare le proprie prenotazioni della console più attesa dell'anno, alcuni sfortunati acquirenti hanno scoperto che i loro dispositivi erano stati danneggiati da una fonte del tutto improbabile: le graffette metalliche utilizzate per fissare gli scontrini alle confezioni. La vicinanza dello schermo alla parte superiore della scatola ha reso vulnerabile lo schermo a perforazioni accidentali causate da spillatrici utilizzate con troppa forza.

L'origine del problema risiede nel design stesso della confezione della Switch 2, dove la parte display del dispositivo si trova posizionata immediatamente sotto il lembo superiore della scatola. Questa configurazione, apparentemente innocua, si è rivelata un punto debole quando combinata con l'uso di graffette per allegare i documenti di vendita. I dipendenti del negozio, applicando una pressione eccessiva con la spillatrice, hanno involontariamente perforato non solo il cartone ma anche lo schermo della console sottostante.

Le prime segnalazioni hanno iniziato a emergere durante la notte attraverso i social media, con acquirenti che documentavano fotograficamente il danno subito. Le immagini condivise online mostravano chiaramente due piccoli fori sia sulla confezione che sullo schermo del dispositivo, evidenziando il percorso delle graffette attraverso il materiale di imballaggio fino al display.

La risposta dell'azienda e le sostituzioni

GameStop ha reagito prontamente alle segnalazioni, inizialmente dichiarando attraverso un portavoce di essere impegnata nell'investigare la questione e promettendo di "risarcire completamente i clienti" coinvolti. L'azienda ha poi fornito chiarimenti più specifici, rivelando che l'incidente era stato circoscritto a un singolo punto vendita e che erano già state offerte delle sostituzioni ai clienti danneggiati.

Un utente di Reddit coinvolto nell'episodio ha riferito di aver parlato con un manager di GameStop, il quale gli ha confermato la possibilità di sostituire l'unità danneggiata. Questa testimonianza diretta ha contribuito a rassicurare altri potenziali clienti sulla volontà dell'azienda di gestire appropriatamente la situazione. L

L'episodio si è concluso con una dichiarazione ufficiale di GameStop sui social media che ha chiarito definitivamente la portata dell'incidente. L'azienda ha confermato di aver affrontato quello che ha definito un "caso unico" di danni agli schermi del Switch 2, isolato a un singolo negozio, e ha annunciato che le sostituzioni erano state offerte. Con un tocco di ironia che non è passato inosservato agli utenti online, GameStop ha anche rivelato che le spillatrici responsabili erano state confiscate, suggerendo misure preventive per evitare il ripetersi di simili inconvenienti in futuro.