King of Seas, il titolo italiano che ricorda Pirates!

Qualche istante fa lo studio italiano 3D Clouds, già autore del racing game arcade Xenon Racer, ha annunciato un nuovo progetto chiamato King of Seas. Dalle prime immagini pubblicate il titolo nostrano ambientato in una fittizia epoca piratesca sembra ricordare un mood alla Pirates!, l’amatissima saga ideata e sviluppata Sid Meier, il tutto mischiato ad uno stile artistico che ricorda il cartoon alla Sea of Theievs.

Quest’epica avventura porterà il giocatore all’interno di un mondo costellato da isole sperdute da esplorare, piene di misteri e tesori, combattimenti, strambi personaggi da incontrare e missioni mozzafiato. Tutto questo mentre ci si tufferà all’interno di un mondo generato in modo procedurale che darà sempre il senso di nuove avventure a tutti i pirati che decideranno di salpare per i mari di King of Seas.

A guidare i giocatori che tenteranno di diventare i più forti e temibili pirati del mondo, ci saranno diverse quest principali da seguire. A contornare l’esperienza ci saranno anche delle missioni secondarie che porteranno ad esplorare zone extra della mappa. I combattimenti invece, non saranno basati solo sulle cannonate King of Seas proporrà un set di oltre 20 abilità tra cui scegliere e tre rami di talenti per aderire a qualsiasi stile di gioco.

Al momento non è ancora stato annunciata l’uscita del gioco, anche se King of Seas dovrebbe debuttare sul mercato il prossimo autunno sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Cosa ne pensate di questo nuovo titolo piratesco sviluppato dall’italiana 3D Clouds? Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione dedicata ai commenti.