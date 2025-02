Kingdom Come Deliverance 2: guida ai trofei

L’arrivo di Kingdom Come Deliverance 2 sugli scaffali di tutto il mondo, siano questi fisici o digitali, ha accontentato milioni di giocatori, tra chi è rimasto affascinato dal primo capitolo e chi invece voleva un action RPG in grado di fare la differenza per il grado di immersione che propone. Noi lo abbiamo incensato con la nostra recensione, evidenziando soprattutto la quantità a dir poco incredibile di contenuti che ha al suo interno. Questo significa anche che è un videogioco piuttosto esoso dal punto di vista del trofeo di platino, chiedendo al giocatore centinaia di ore di gioco.

In questa guida ai trofei di Kingdom Come Deliverance 2 andremo a vedere come sbloccare ogni singolo trofeo e come scoprire, di conseguenza, ogni singolo segreto del gioco!

Trofeo Di platino

KINGDOM CAME

Colleziona tutti e 48 gli altri trofei.

Trofei d’oro

FINE

Completa la storia.

Per ottenere questo trofeo è necessario completare tutte e 32 le quest principali del gioco

GIA DATO

Completa la maggior parte dei contenuti del gioco.

Questo trofeo è il più difficile da ottenere di tutto il gioco in quanto chiede al giocatore di completare ALMENO le seguenti cose:

32 quest principali

38 quest secondarie

42 tasks (compiti)

Trofei d’argento

IL SILENZIO È D'ORO

Grazie a te, il raid su Semine non è avvenuto.

MANCABILE

Per ottenere questo trofeo è necessario far si che Bergow assalti Nebakow invece di Semine; per farlo è necessario seguire questa procedura piuttosto complessa.

Durante la quest "Back in the saddle" è necessario rispondere a Otto Von Bergow "I don't know of anything"; durante la quest successiva sarà necessario poi torturare un prigioniero per farsi dire dove si nascondono dei banditi senza però citare il nome di Semine. La lista delle risposte da dare è la seguente:

we asked first (slap) (view tongs) where is your band hiding? we already know anyway (punch) (hit harder) (take hammer) -> questo è lo step obbligatorio per il trofeo (continue) why did you ambush us? you're not worth it but you will (take instrument) (torture) let's change the subject

Successivamente, parlando con Hans, è necessario selezionare l'opzione "Let's keep quiet about Semine" e poi, parlando con Von Bergow, invece usare le seguenti opzioni:

the bandits are in Nebakov nobody helped the bandits here

NUOVI ORIZZONTI

Benvenuto nella regione di Kuttenberg.

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

ACCANIMENTO

Polverizza un coniglio con un colpo di pistola.

Questo trofeo si può ottenere sparando con un archibugio a un coniglio; l'archibugio si può acquistare da Eldris a Kuttenberg, nell'angolo sud-orientale della città. Il nostro consiglio è di ottenere questo trofeo soltanto dopo aver completato tutte le quest principali del gioco, onde evitare di giocarsi l'ottenimento di un altro trofeo.

HENRY IL PICCHIATORE

Sconfiggi il miglior combattente della zona.

Per ottenere questo trofeo è necessario completare le quest secondarie Melee at the mill -> Win, Women and Blood -> The Best For Last

AUTENTICO CARDINALE

Partecipa al consiglio ecclesiastico senza destare sospetti.

MANCABILE

Per ottenere questo trofeo è necessario completare la quest principale The Italian Job senza far scatenare i sospetti su di sé. Più informazioni nella guida dedicata!



DUE PICCIONI

Salva Maleshov senza farti scoprire.

Per ottenere questo trofeo è necessario eseguire una serie specifica di azioni durante la quest "Dancing With The Devil". Nello specifico è necessario:

dopo essere arrivato al Maleshov village durante la notte dovremo parlare con il Dry Devil e scegliere "No! I wont murder the innocente" "My family was killed in such a raid" "Let's duel" Dopo aver vinto il duello sarà necessario continuare la quest; senza farsi mai vedere fino a poter aprire i cancelli del castello.

TESTE DELL'HYDRA

Tutti e tre i comandanti sono morti e la polveriera è stata distrutta.

MANCABILE

Per ottenere questo trofeo è necessario eliminare Chertan, Grozav e Katz durante la quest "The Lion's Den"; Chertan muore automaticamente con il proseguire della quest; Grozav invece va accusato pubblicamente raccogliendo prove per il campo. Katz invece va affrontato in un combattimento durante la fase finale della quest.

TREGUA

Aiuta i due villaggi in conflitto a riconciliarsi.

MANCABILE

Per ottenere questo trofeo è necessario completare prima la quest "Frogs" o la quest "Mice" e poi cominciare la quest "Battle of the frogs and mice"; da qui sarà necessario invece andare presso le Bailiff Thrush e convincerlo a evitare lo scontro

MAESTRO DEI MAESTRI

Sconfiggi Zavish in tre discipline.

MANCABILE

Per ottenere questo trofeo è necessario vincere contro Zavish durante tutti e tre i duelli durante la quest "Lost Honour"

ASTUTO TIRATORE

Vinci la gara di tiro con l'arco dei minatori senza mancare il bersaglio.

Per ottenere questo trofeo è necessario completare la gara di tiro con l'arco dei banditi Popinjay che si sblocca dopo aver completato la quest "Speak Of The Devil"

LA SPORCA SETTINA

Trova tutti i compagni d'armi di Dry Devil.

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

PAROLA DI CAVALIERE

Ricompensa l'erborista per il suo aiuto.

Per ottenere qeusto trofeo è necessario pagare 150 groschen all'erborista Bozhena, ovvero la stessa erborista che ci ha curato durante il corso della quest "fortuna". L'erborista si può trovare nel campo nomade nelle foreste che separano Semine e Troskowitz!

Trofei di bronzo

DEJA VU

Sconfiggi Capon durante la pratica.

MANCABILE

Questo trofeo si sblocca sconfiggendo Sir Hans Capon durante il combattimento di pratica; non è necessario uccidere l'avversario ma semplicemente colpirlo abbastanza volte con la spada.

VENDETTA

Istvan è morto. Era ora!

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

MEZZOGIORNO DI FUOCO

Spara a un nemico armato di pistola con una pistola.

Questi nemici sono piuttosto rari e compaiono soltanto nelle fasi avanzate della main quest; in primis è necessario avere una pistola (la prima si ottiene durante il corso della quest "The Finger Of God") e poi è semplicemente necessario trovarne uno. Un nemico si può trovare molto facilmente durante la quest "Dancing with the devil".

CECCHINO BOHEMO

Uccidi un nemico con un colpo di balestra alla testa.

Per ottenere questo trofeo è bene aspettare almeno una decina di ore di gioco in quanto sembra che il trofeo sia buggato nelle fasi iniziali dell'avventura.

COMBATTIMENTO ELEGANTE

Uccidi un nemico con una combo.

Per ottenere questo trofeo è necessario uccidere un nemico con l'ultimo colpo di una combo.

BUON RIPOSO

Taglia la gola di un nemico che ti stava cercando.

Autoesplicativo

HIC-HIC BOOM

Fare polvere da sparo da ubriaco non è una buona idea.

Autoesplicativo; basta craftare una qualsiasi polvere da sparo mentre si è ubriachi

RIFORGIATA

Hai riforgiato la spada che cercavi da tanto tempo.

Per ottenere questo trofeo è necessario completare la quest "Storm" e ottenere la spada lunga di Radzig Kobyla; a questo punto bisogna riforgiarla utilizzando 3x Toledo Steel (acquistabili da un fabbro a Kuttenberg) e completare il processo di forgiatura.

IL MIGLIORE AMICO DELL'UOMO

Trova e salva Mutt.

Per ottenere il trofeo è necessario completare la quest secondaria "mutt"

PISTOLERO ORIGINALE

Porta con te quattro fucili carichi.

Dopo aver equipaggiato una cintura che permette di equipaggiare 4 armi (esempio: noble's belt) è semplicemente necessario ottenere 4 armi da fuoco.

LUCENTE

Vinci una mostrina d'oro in una partita a dadi.

Autoesplicativo

DIE ANOTHER DAY

Salva tuo fratello nei panni di Godwin.

MANCABILE

Per ottenere questo trofeo è necessario completare la quest "The Feast" completando anche l'obbiettivo opzionale di proteggere Christopher Oderin

RACCONTI DI KUTTENBERG

Aiuta Rosa a finire il suo libro.

MANCABILE

Per ottenere questo trofeo è necessario completare la quest "Rosa's Book" prima di completare la quest Taking French Leave

PENITENTE

Fai il pellegrinaggio penitenziale.

Per ottenere questo trofeo è necessario semplicemente eseguire un pellegrinaggio; le istruzioni si ottengono chiedendo aun prete di aumentare la propria reputazione.

FIUMI DI GROSCHEN

Spendi diecimila groschen.

Autoesplicativo

SFILATI IL CAPPIO

Parla per evitare un'esecuzione.

Per ottenere questo trofeo è necessario convincere un boia a non farci uccidere; di norma sopra i 30+ punti ad almeno una delle tre. A questo punto dirigamoci a Troskowitz, uccidiamo 2 NPC e facciamoci condannare a morte. Assicuriamoci di avere quanti più punti carisma possibile per aumentare le nostre possibilità di passarla liscia!

IL SIGNORE TOGLIE

Perdi diecimila groschen.

Autoesplicativo; i soldi si perdono quando si pagano multe per saldare i debiti legati ai crimini.

DITA LESTE

Scassina la serratura più difficile.

In questo caso dobbiamo semplicemente scassinare una serratura con valutazione "very hard"; per farlo arriviamo a ottenere almeno 20+ punti nell'abilità corrispondente e ingozziamoci di pozioni utili al caso!

LE MIE SCARPE

Mentre eri svenuto ubriaco, qualcuno ti ha rubato le scarpe.

Questo trofeo si ottiene ubriacandosi in una locanda e facendosi rubare le scarpe; per massimizzare le possibilità che siano queste ultime a essere rubate assicuriamoci di ubriacarci soltanto con queste addosso!

VECCHIO CORVO

Hai trovato il vero Signore di Nebakov.

Durante la nostra prima visita ala fortezza di Nebakov, durante la quest Back In The Saddl, durante l'attesa per l'arrivo di Sir Hans esploriamo bene il castello, troviamo le chiavi della prigione e andiamo a fare visita a quest'ultima (senza farci vedere dalle guardie). Parliamo col prigioniero nella prima cella e scegliamo l'opzione "I'll report to Von Bergow" per ottenere il trofeo.

QUARESIMA

Termina l'intero gioco senza mangiare carne o uccidere alcun animale.

MANCABILE

Per ottenere questo trofeo è necessario completare la quest "Judgement Day" senza aver ucciso alcun animale o mangiato alcun piatto a base animale. È possibile tenere traccia di questo nel menu giocatore, attraverso una voce dedicata. Purtroppo questo trofeo quasi obbliga il giocatore a eseguire 2 run per ottenere il platino, in quanto molte quest secondarie richiedono al giocatore di eliminare degli animali. Per ottimizzare il tutto è possibile fare nella seguente maniera:

evitare tutte le quest secondarie fino al raggiungimento del punto di non ritorno alla missione "Oratores" completare il gioco per ottenere il trofeo ricaricare dal salvataggio pre punto di non ritorno e portare avanti tutto quello che manca

PIETRA E LAPIDE!

Uccidi un nemico con un masso lanciato dalle mura.

MANCABILE

Questo trofeo si ottiene lanciando un masso durante la difesa della fortezza di Nebakov, ovvero durante la quest The Finger Of God. In alternativa è possibile fare altrettanto durante la quest "So it Begins".

UN VECCHIO AMICO

Hai trovato Lenticchia.

Per completare questa missione vi rimandiamo al nostro articolo dedicato

SENZA PROTEZIONE

Rompi lo scudo di un nemico.

Per rompere uno scudo è necessario utilizzare un arma pesante con un sacco di danno da impatto, come un martello da guerra. A quel punto diventa soltanto questione di pazienza!

HENRY IL SENSALE

Hai portato Victoria al suo innamorato. Contro la sua volontà.

MANCABILE

Questo trofeo si ottiene completando la missione secondaria "Hush, My Darling" utilizzando la forza bruta, ovvero trasportando l'NPC Black a spalla nella foresta dove si trova Victoria.

FACCIA A FACCIA

Incontra Markvary von Aulitz.

MANCABILE

Per completare questa missione è necessario, durante la quest Reckoning, trovare il personaggio di Markvart Von Aulitz. Esso si trova all'interno di una taverna nell'area centrale della mappa ed è raggiungibile soltanto con una buona dose di stealth.

SVENTOLANDO BANDIERA MARRONE

Hai appeso della biancheria intima usata alla taverna. Molto usata.

MANCABILE

Trofeo ottenibile completando la quest secondario Striped Tonies

SOTTO PRESSIONE

Vinci tre schermaglie mentre sanguini.

A meno di non essere dei draghi del combattimento corpo a corpo, questo trofeo si ottiene automaticamente.

QUA FINISCE MALE

E questo era solo l'inizio…

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

UCCEL DI BOSCO

Salva Capon dal patibolo.

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

MARTIRIO

Aiuta il legato a raggiungere il martirio.

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

TUTTOFARE

Completa con successo ogni mini-gioco.

Per ottenere questo trofeo è necessario aver completato almeno 1 volta 1 sessione a ognuno dei 7 minigiochi; questi sono:

Dadi Alchimia Forgiatura di armi Affilatura delle armi Borseggio Scassinamento Gara di tiro con l'arco

ARMA PREFERITA

Sconfiggi un nemico con ogni tipo di arma in Kingdom Come Deliverance 2.

Autoesplicativo; ecco la lista completa di tutte le tipologie di armi:



Hunting Swords Short Swords Longswords Sabres Clubs Maces Axes War Hammers Spears Halberds Glaives Poleaxes Morgenstern Two-Handed Knightly Hammers Two-Handed Knightly Axes Bow Crossbow Rifle (vanno bene tutte le tipologie di armi da fuoco) Pugni

RICORDA PER SEMPRE...

Pensavi davvero che non sarebbe esploso? Davvero?