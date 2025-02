Kingdom Come Deliverance 2: migliori armature

Kingdom Come Deliverance 2 è un videogioco enorme, con una vera e propria montagna di armi e armature con cui dovere fare i conti; dato che parliamo di un videogioco in cui si deve interpretare il ruolo di un cavaliere nel medioevo, è bene fare i conti con cosa si indossa e cosa si equipaggia, per evitare di ricevere brutte sorprese.

Oggi nello specifico andiamo a scoprire quali sono le migliori armature di Kingdom Come Deliverance 2.

Quali sono le migliori armature di Kingdom Come Deliverance 2

Dobbiamo partire da un presupposto: Kingdom Come Deliverance 2 è un videogioco di dimensioni enormi e al momento la maggioranza dei giocatori sono indecisi su quale è la migliore armatura dell’intero gioco.

Questo perché il livello di protezione offerto dall’armatura dipende da vari parametri come ad esempio la sua qualità: le armature di qualità dorata (come vedremo meglio dopo), ad esempio, hanno statistiche del 25% superiori alle armature normali.

In molti, però, concordano nel dire che la migliore combinazione al momento a disposizione del giocatore si può riassumere nella seguente maniera

Cappuccio in broccato

Bacinetto nobile

Carmaglio stemmato

Gambesone Corto

Usbergo lungo

Waffenrock da cavalcata

Corazza milanese

Guanti di Norimberga / Guanti piastrati di Norimberga

Gambali del nobile

Come funzionano le armature in Kingdom Come Deliverance 2

In Kingdom Come Deliverance 2 l’equipaggiamento difensivo è suddiviso in diversi strati, permettendo di indossare più tipologie di protezioni contemporaneamente.

Questo sistema rende l’armatura più funzionale e storicamente accurata, per quanto ci sia un netto allontanamento dalla struttura canonica dei giochi di ruolo.

Questa è la lista completa degli strati equipaggiabili dal giocatore:

Strato Base : Comprende biancheria, camicie e imbottiture protettive come gambeson e giubbetti d’armi.

: Comprende biancheria, camicie e imbottiture protettive come gambeson e giubbetti d’armi. Maglia metallica : Include cotte di maglia e altri indumenti che si frappongono tra la pelle e l'armatura piastrata.

: Include cotte di maglia e altri indumenti che si frappongono tra la pelle e l'armatura piastrata. Piastre : Corazze, spallacci, schinieri e guanti d’arme, che garantiscono la massima difesa.

: Corazze, spallacci, schinieri e guanti d’arme, che garantiscono la massima difesa. Strato esterno : Indossati sopra l’armatura per identificazione o decorazione.

: Indossati sopra l’armatura per identificazione o decorazione. Elmi: Possono essere aperti o chiusi, influenzando la visibilità e il livello di protezione.

Che cos'è la qualità di un armatura in Kingdom Come Deliverance 2?

Come abbiamo visto in apertura, nel gioco di Warhorse le armature possono essere state realizzate con livelli qualitativi diversi.

Più nello specifico abbiamo a che fare con questi livelli:

Bronzo Argento Oro Artigianale: questa è una qualità speciale poiché ottenibile soltanto attraverso il crafting e il possesso di un determinato perk.

In base al livello qualitativo dell'armatura sono più elevati diversi parametri come le resistenze alle varie tipologie di danni (affondo, taglio, impatto), il prezzo di vendita (più è alta la qualità migliore è il prezzo) e la resistenza alle intemperie.