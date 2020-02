Kingdom Hearts All-In-One: annunciata la versione fisica per PS4

La saga di Kingdom Hearts racconta una storia infinita, che ha visto la conclusione di un macro capitolo solo di recente con il terzo capitolo e il DLC Re:mind. Nel corso degli anni, Square Enix ha permesso ai videogiocatori di approcciarsi all’opera di Nomura in modi sempre più semplici grazie alle ormai innumerevoli collection dedicate. L’ultima annunciata sarà comprensiva di tutti gli episodi usciti su console (compreso il terzo capitolo) e verrà rilasciata molto presto.

Come annunciato da Square Enix, Kingdom Hearts All-in-One arriverà su PlayStation 4 e racchiuderà al suo intern0 10 titoli del franchise a partire da tutte e tre le Collection Remix HD, fino al più recente Kingdom Hearts 3. Come nei passati Remix in HD alcuni titoli della saga non sono rappresentati solo come filmati anziché con le versioni originali.

All’interno di questa nuova edizione non sarà presente invece il recente DLC Re:mind, e dovrà essere acquistato a parte. Dopo il rilascio della raccolta The Story So Far, sembra che questa All-in-One sia il modo definitivo per avere all’interno di un unico pacchetto tutta la saga di Kingdom Hearts, o almeno fino a questo momento.

Kingdom Hearts All-in-One uscirà in versione fisica per PlayStation 4 il prossimo 17 marzo. Attualmente non si hanno notizie di un possibile arrivo della raccolta anche su Xbox One, dove la saga dovrebbe finalmente giungere nel corso del 2020. Cosa ne pensate di questa nuova raccolta dedicata ai capitoli di Kingdom Hearts?