Kingdom Hearts Collections: disponibile da oggi su in 4K su Xbox One X

Diverse settimane fa vi avevamo parlato che l’acclamata serie di Kingdom Hearts sarebbe approdata nel 2020 su Xbox One X in 4K. Ebbene, dopo tanta attesa, la collezione di Kingdom Hearts è ufficialmente disponibile a partire da oggi. Sullo store della console americana infatti può essere acquistata la Kingdom Hearts Collections con al suo interno tutti i capitoli della serie targata Square-Enix e Disney. I giochi sono stati rimasterizzati in 4K Ultra HD, i possessori di Xbox One X, quindi, potranno godere di un dettaglio a dir poco superiore esattamente come successo con la versione PS4 Pro.

Facciamo un passo indietro per tutti quelli che non sanno effettivamente cosa contenga questa enorme collezione. Kingdom Hearts HD 1.5 2.5 ReMIX è una raccolta contenente il primo capitolo della serie uscito nel 2002, il capitolo per Game Boy Advance ricreato completamente da zero ai tempi in esclusiva per il Giappone, l’immortale Kingdom Hearts 2 ed il titolo portatile Birth By Sleep. Oltre a questi quattro saranno presenti due titoli non giocabili che sono Kingdom Hearts 358/2 e Kingdom Hearts Re: Coded. A grande richiesta sarà presente anche il fantomatico Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, il quale è una raccolta di 3 avventure. Il Dream Drop Distance che è a tutti gli effetti il seguito del secondo capitolo, il prologo di Aqua ed un film dedicato al capitolo per cellulare Kingdom Hearts χ Back Cover, davvero estremamente importante che consigliamo vivamente di guardare comodamente sul vostro divano.

Inutile nascondervi che se non avete avuto l’occasione di provare questa incredibile saga, questo è il momento adatto. Se non lo avete mai giocato potrete odiarlo, la storia risulta incasinata e a dir poco frammentata, ma se riuscite ad entrare nel magico mondo creato da Tetsuya Nomura è difficile riuscire ad uscirne fuori.

