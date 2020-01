Kingdom Hearts Project Xehanort: domani verrà svelato il titolo ufficiale del gioco

La scorsa settimana gli appassionati di Kingdom Hearts sono tornati a raddrizzare le orecchie, prima con l’uscita del DLC Re:mind per il terzo capitolo della saga, e poco dopo Square Enix ha annunciato Project Xehanort, il prossimo titolo per dispositivi mobile della saga. Insieme all’annuncio, Square ha passato la palla agli appassionati con l’iniziativa “Guess The Name” che permetteva a chiunque di proporre il proprio titolo da affidare in modo ufficiale a quello che al momento è conosciuto solo come Project Xehanort.

Per conoscere il tutto non si dovrà aspettare poi tanto, visto che il velo di mistero sul titolo del nuovo gioco mobile verrà svelato domani 30 gennaio alle ore 21:00, orario italiano. Dopo che verrà ufficializzato il tutto, il profilo Twitter con il quale è inziato questo particolare annuncio cambierà nome andando ad utilizzare la nomenclatura ufficiale scelta.

The Guess the Name campaign has officially ended. Thank you for submitting your amazing guesses!

The official name will be announced January 30 at 12am PT. Afterwards, we will DM the winners through this account.

This Twitter account name will also change, so stay tuned! pic.twitter.com/zlS7PGSax7

— Project Xehanort (@projectxehanort) January 29, 2020